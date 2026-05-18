Надежды на мир угасли: Трамп и Иран разогнали цены на нефть до двухнедельного рекорда

Атаки дронов на ОАЭ и Саудовскую Аравию, а также риторика США и Ирана вызвали опасения по поводу эскалации конфликта.

Цена на нефть утром 18 мая продолжила рост. Котировки подтолкнула вверх атака Ирана с помощью дронов на атомную электростанцию в Объединенных Арабских Эмиратах, а также информация о возможном обсуждении президентом США Дональдом Трампом вариантов военных действий против официального Тегерана, сообщает Reuters.

По состоянию на 7:32 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла на 2,01 доллара – до 111,27 доллара за баррель. Во время торгов стоимость Brent достигала 112 долларов за баррель – самый высокий показатель с 5 мая.

Американская нефть марки WTI подорожала на 2,33 доллара – до 107,75 доллара за баррель. В ходе торговой сессии стоимость американского нефтяного эталона достигала 108,70 доллара – самого высокого уровня с 30 апреля.

Reuters отмечает, что нефть марки Brent и WTI подорожала более чем на 7% на прошлой неделе, поскольку угасли надежды на заключение мирного соглашения о прекращении войны между США и Ираном.

Журналисты добавляют, что переговоры на прошлой неделе между Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином завершились без каких-либо признаков того, что крупнейший в мире импортер нефти поможет разрешить конфликт. Более того, атаки дронов на ОАЭ и Саудовскую Аравию, а также риторика со стороны США и Ирана "вызвали опасения относительно эскалации конфликта".

"Эти удары беспилотников являются четким предупреждением – новые удары США или Израиля по Ирану могут спровоцировать новые атаки со стороны Ирана или его региональных союзников на энергетические объекты и критическую инфраструктуру в Персидском заливе", – отметил рыночный аналитик банка IG Тони Сайкамор.

Представители властей ОАЭ заявили, что расследуют удар по атомной электростанции "Барака", добавив, что имеют полное право ответить на такие атаки. Со своей стороны Саудовская Аравия, которая перехватила три дрона, залетевших из иранского воздушного пространства, предупредила, что примет необходимые оперативные меры в ответ на любую попытку нарушить ее суверенитет и безопасность.

Между тем, по данным издания Axios, 19 мая Трамп должен встретиться с ведущими советниками по вопросам национальной безопасности, чтобы обсудить варианты военных действий в отношении Ирана. В то же время США решили не продлевать действие временного разрешения на покупку российской нефти, подпадающей под санкции, что может способствовать росту цен на нефть.

"Опасения по поводу возобновления ударов по Ирану усилили беспокойство относительно поставок... То, что США позволили истечь сроку действия исключения из санкций против России, не способствовало улучшению ситуации", – отметила основательница компании Vanda Insights Вандана Хари.

