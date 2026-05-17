Война возвращается в 'родную гавань': Зеленский о масштабной атаке на Московскую область

Президент Украины посоветовал россиянам думать о своих НПЗ, а не о том, "как испортить жизнь другим народам".

Украинские удары по московскому региону прошлой ночью – признак того, что война вполне предсказуемо возвращается в "родную гавань" и что не стоит связываться с Украиной. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

Он отметил, что Силы обороны, Служба безопасности и разведка "очень масштабно" отработали по московскому региону. И это при том, что именно в район столицы россияне стянули больше всего средств противовоздушной обороны, заметил он.

"Хорошая волна наших дипломатических ударов – обеспечиваем Украине эту возможность. Расстояние до целей на этот раз – более 500 километров, это важно еще и потому, что Московский регион наиболее насыщен российскими средствами ПВО. Они свой район власти берегут больше всего. Но украинские дальнобойные шаги уже это преодолевают", – отметил Зеленский.

Он повторил, что россиянам нужно думать о своих НПЗ, о своих предприятиях, а не о том, "как разрушить жизнь других народов – в Украине, в Молдове или в любой другой соседней стране".

"Также наши Силы обороны за последние сутки нанесли удары по объектам на временно оккупированной территории, в частности в Крыму. И эта наша дальнобойность – это то, что значительно меняет ситуацию и в целом восприятие российской войны в мире", – сказал глава государства.

По его словам, сейчас многие партнеры "дают сигналы, что видят, что происходит и как все изменилось и в настроениях по поводу этой войны, и в достижимости российских целей на российской территории":

"Война вполне предсказуемо возвращается в "родную гавань", и это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и вести несправедливую захватническую войну против другого народа – именно против народа".

Удары по Московской области в ночь на 17 мая

Как сообщал ранее УНИАН, дроны массированно атаковали Московскую область, в частности, стало известно об ударе по научно-производственному комплексу "Элма" в городе Зеленоград, там начался пожар. СМИ писали, что там ведут деятельность российские компании по разработке и производству микроэлектроники. Власти РФ сообщили, что в результате ударов погибли по меньшей мере три человека, еще 12 получили ранения.

В СБУ раскрыли детали ударов по Московской области. В ведомстве сообщили, что были поражены, в частности, завод "Ангстрем", который поставляет полупроводники для военно-промышленного комплекса России и находится под санкциями США, Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтеперекачивающая станция "Сонечногорская" и нефтеперекачивающая станция "Володарское".

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр), комментируя атаку, заявил, что Москва теперь не спит, ведь был "аннулирован односторонний абонемент на спокойную жизнь". "Moscow отныне never sleeps. Версия 17.05, шансы уравнялись: аннулирован односторонний абонемент на спокойную жизнь на Патриках и окрестностях", – подчеркнул он.

