Удар по российскому порту Темрюк: в СМИ обнародовали спутниковые снимки

Дым от пожара в порту растянулся на более чем 30 километров.

25 декабря дальнобойные дроны нанесли удар по нефтяным резервуарам в морском порту Темрюк. Он находится в Краснодарском крае страны-агрессора России.

Российская служба "Радио Свобода" опубликовала спутниковые снимки, на которых продемонстрированы последствия атаки. На вражеском объекте вспыхнул пожар.

Дым от возгорания в порту растянулся на более чем 30 километров.

"По данным оперативного штаба Краснодарского края площадь пожара возросла до 4 тысяч квадратных метров, а на его тушении задействовано почти 100 человек и 26 единиц техники", – говорится в сообщении.

Отметим, что резервуары были поражены дальнобойными дронами Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины.

Удары по России

Украинские дроны посетили и Оренбургский газоперерабатывающий завод. Это крупнейший в мире газохимический комплекс, который перерабатывает 37,5 миллиарда кубометров газа в год. В результате атаки произошло возгорание газа в трубопроводе эстакады установки 3У-70.

Также ВСУ поразили Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области. Для удара применили крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Новошахтинский завод является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге РФ и привлечен к обеспечению оккупационных войск России.

