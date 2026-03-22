Не менее 8 самолетов и вертолетов РФ были повреждены из-за авиаинцидентов за три недели

У россиян произошло большое количество отказов двигателей самолетов.

С 29 декабря 2025 года по 18 января 2026 года по меньшей мере 6 российских самолетов и 2 вертолета получили повреждения в результате авиаинцидентов и технических неисправностей. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на анализ российского документа "Информация по безопасности полетов", который опубликовала команда OsintFlow.

Отмечается, что эти события охватывают большое количество аэродромов и авиабаз, включая "Плесецк", "Северный", Оренбург-2, "Енгельс", "Мариновка", "Зерноград" и "Джанкой".

Всего в документе говорится о 24 подобных событиях. Чаще всего причинами были технические неисправности или отказы некоторых систем во время полета.

В издании отметили, что в документе упоминается 8 случаев, в которых российская авиация, вероятно, получила повреждения:

1.3 Ил-76МД-М, б/н 76714 - на этапе предпосадочного снижения заклинило стабилизатор.

2.8 МиГ-29К, б/н 37 - на снижении произошло растрескивание остекления переднего козырька фонаря.

2.10 МиГ-31БМ, б/н 51 - во время посадки произошел разрыв внешнего пневматика правой основной стойки шасси.

2.11 Су-35С, б/н 59 - во время руления зацепил консолью правого полукрыла ворота, повредив обтекатель передатчика системы РЭБ Л-265 "Хибина".

2.12 Ту-134А, б/н 6591 - на 13-й минуте полета произошло растрескивание лобового стекла командира.

2.18 Су-35С, б/н 57 - "хлопок" в районе правого двигателя; разрушение гибкого вала, соединяющего выносную коробку агрегатов (ВКА) с коробкой агрегатов (КДА) правого двигателя.

2.2 Ка-27ПС, б/н 32 - попадание птицы в левый двигатель; повреждения лопаток входного направляющего аппарата и 1–2 ступеней компрессора левого двигателя.

2.6 Ми-8, б/н 88 - во время захода на посадку на аэродроме Джанкоя экипаж услышал два "хлопка" в районе хвостовой балки справа. Во время захода на посадку экипаж обнаружил отказ путового управления, посадку на аэродроме выполнили с третьего захода; обнаружены многочисленные повреждения правого борта, сквозное отверстие в хвостовой балке размером 20×30 см, обрыв тросовой проводки, троса КВ радиостанции; в грузовой кабине найден плоский обломок размером 21×25 см, который пробил сдвижные двери справа, крепление СЛГ-300 и попал в бронеплиту дверей кабины экипажа.

Также аналитики обратили внимание на то, что с 29 декабря 2025 года по 18 января 2026 года у россиян произошло большое количество отказов двигателей самолетов. Чаще всего отказы связаны с предупреждением "СТРУЖКА В МАСЛЕ".

Всего в документе упоминается 9 случаев отказов двигателей:

1.4 Ил-76МД, б/н 78803 - сработало табло "СТРУЖКА В МАСЛЕ" 3-го двигателя; двигатель отключили; посадку выполнили на запасном аэродроме на трех работающих двигателях.

1.5 Ил-76М, б/н 86857 - сработало табло "СТРУЖКА В МАСЛЕ" 3-го двигателя; двигатель отключили; выполнили заход на посадку на аэродроме вылета.

2.1 Су-34, б/н 54 - сообщение "НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ПРАВОГО ДВИГАТЕЛЯ"; правый двигатель отключили; экипаж выполнил посадку на аэродроме "Энгельс" на одном работающем двигателе.

2.3 Су-34, б/н 14 - сообщение "НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ПРАВОГО ДВИГАТЕЛЯ"; правый двигатель отключили; выполнили посадку на аэродроме вылета на одном работающем двигателе.

2.9 Су-30СМ2, б/н 91 - сообщение "СТРУЖКА В МАСЛЕ ПРАВОГО ДВИГАТЕЛЯ"; двигатель отключили; выполнили посадку на аэродроме "Миллерово" с одним работающим двигателем.

2.13 Су-30СМ2, б/н 91 - сообщение "СТРУЖКА В МАСЛЕ ПРАВОГО ДВИГАТЕЛЯ"; двигатель отключили; выполнили посадку на аэродроме "Миллерово" с одним работающим двигателем.

2.14 Су-30СМ, б/н 78 - "хлопок" в районе двигателей; правый двигатель отключили; выполнили заход на посадку.

2.15 Су-34, б/н 48 - сообщение "Низкое давление масла левого двигателя"; двигатель отключили; посадку выполнили на аэродроме "Борисоглебск".

2.19 Су-34М, б/н 55 - сообщение "НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ПРАВОГО ДВИГАТЕЛЯ"; двигатель отключили; выполнили заход на посадку на аэродроме "Морозовск" с одним работающим двигателем.

