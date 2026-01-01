Под атакой были Калужская область и Краснодарский край.

В России в первый день 2026 года под атакой были Калужская область и Краснодарский край. Вероятно, целями дронов стали соответственно нефтебаза и нефтеперерабатывающий завод в этих регионах. Об этом стало известно из сообщений российских СМИ.

Так, в населенном пункте Людиново Калужской области еще вечером 31 декабря начался пожар. Местные власти заявили, что после атаки беспилотника горел промышленный объект.

Как уточнил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, речь идет о местной нефтебазе.

"После атаки горит нефтебаза "Роснефти" в городе Людиново Калужской области РФ", - сообщил он.

Кроме того, местные каналы сообщили о пожаре в Краснодарском крае на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

"Ильский НПЗ открывает счет 2026 года", - написал Андрющенко в своем телеграм-канале.

Тем временем Минобороны РФ отчиталось, что за ночь якобы было уничтожено 168 украинских беспилотников, в том числе 61 - над Брянской областью, 25 - над Краснодарским краем, 24 - над акваторией Азовского моря, 23 - над территорией Тульской области, 16 - над территорией Крыма, 12 - над московским регионом, 7 - над Калужской областью.

Удары по РФ

Как сообщал ранее УНИАН, накануне Генштаб ВСУ подтвердил, что поражены Туапсинский НПЗ, "Таманьнефтегаз" и ряд других целей. Что касается Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, то там повреждены установка первичной переработки нефти и комплексные установки глубинной переработки нефтепродуктов. Нефтегазовый терминал "Таманьнефтегаз", что вблизи поселка Волна на Таманском полуострове Краснодарского края, предназначен для хранения и дальнейшей перевалки нефти, нефтепродуктов. Подтверждено поражение двух причалов со стендерами нефтеналивного терминала.

Кроме того, мы писали, что 31 декабря СБУ поразила крупную нефтебазу росрезерва в Ярославской области РФ. Она предназначена для хранения больших объемов горючего. На видео видно, что после попаданий беспилотников на объекте вспыхнул масштабный пожар.

