По Радушному россияне ударили ракетой из Северной Кореи, - Зеленский

В дальнейшем будут проводиться дополнительные экспертизы.

Согласно предварительным данным, по Радушному в Днепропетровской области российские оккупанты нанесли удар ракетой из Северной Кореи. Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что в Радушном баллистическая ракета попала в "обычный дом обычной семьи", в результате чего погибли родители и их дети.

"По Радушному россияне впервые за долгое время применили ракету из Северной Кореи – таковы предварительные данные. Конечно, еще будут экспертизы, все будет проверяться, но на данный момент – это северокорейская баллистика", – заявил глава государства.

Видео дня

Он добавил, что речь идет о "союзе московских подонков с безумным режимом в Северной Корее ради ракет, ради северокорейского контингента здесь, в Европе, на наших границах, ради убийства наших украинских детей".

Зеленский отметил, что многие в мире осудили этот удар. Кроме того, европейские страны сделали заявления и по поводу российской ракеты, которая "влетела на территорию Польши и разорвалась где-то в поле под Люблином".

"Самое главное – всё-таки не просто сочувствие и не просто осуждение, а ракеты для ПВО, именно такое давление на Россию, которое может остановить эту тупую российскую войну, все их удары, их террор. Давно уже можно было эту войну закончить, но Путин этого не хочет. То он в Северной Корее какое-то оружие ищет, то где-то там в Иране, то еще что-то придумывает. Все, чтобы продолжать войну, продолжать убивать", – сказал президент.

Он назвал ключевой приоритет для Украины – ракеты для противовоздушной обороны, прежде всего ракеты для "Пэтриотов", но также для "Насамсов", "Айрисов", "Гоков" и других систем.

"Очень рассчитываю, что все наши партнеры, прежде всего наши американские партнеры, наши друзья в Европе, будут осознавать, что от того, помогают ли они нам, помогают ли они Украине, зависят реальные человеческие жизни", – подчеркнул Зеленский.

Удар по дому под Кривым Рогом

Как сообщал УНИАН, ранее отмечалось, что во время массированного российского обстрела Украины в ночь на 30 июля произошло прямое попадание баллистической ракеты "Искандер-М", выпущенной из Воронежа, в частный дом многодетной семьи Вороновых из поселка Радушное Криворожского района Днепропетровской области.

Зеленский сообщил, что погибли родители семьи Вороновых: мама Елена и папа Артем, а также трое детей: Марк, Азарий Илай и Эмилия.

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