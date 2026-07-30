11 вещей, от которых стоит избавиться в ванной комнате: советы дизайнеров

Иногда лучший способ улучшить пространство – это избавиться от лишних вещей.

Чтобы ванная комната выглядела опрятнее и современнее, не всегда нужно делать ремонт. Иногда достаточно убрать несколько лишних предметов, которые загромождают пространство, пишет Business Insider.

Ванная комната – это пространство, где легко накапливаются разные мелочи. Со временем некоторые из них перестают быть полезными, но продолжают занимать место.

Лишние предметы могут не только создавать беспорядок, но и влиять на общий вид комнаты. Даже аккуратная ванная может казаться менее стильной из-за неудачно подобранных или устаревших вещей.

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Дизайнеры интерьера советуют регулярно пересматривать содержимое ванной комнаты и оставлять только то, что действительно нужно и соответствует пространству.

Ниже – 11 вещей, от которых стоит избавиться или которые стоит заменить, чтобы ванная комната выглядела более современно и организованно.

1. Старые и разного цвета полотенца

Старые, пятнистые или поврежденные полотенца могут сделать ванную комнату менее уютной. Дизайнер интерьеров Рэйчел Стрит советует избавиться от полотенец с пятнами, дырками или следами от отбеливателя.

По её словам, лучше иметь по два комплекта полотенец на каждого человека, а старые оставить для хозяйственных нужд.

2. Лишние упаковки

Упаковки от ватных палочек, ватных дисков или соли для ванны могут занимать много места и портить вид помещения. Менеджер проектов по дизайну интерьера Бо Кейлерс советует заменить их стеклянными емкостями.

По её словам, это поможет создать более аккуратную и спокойную атмосферу в ванной, а также эффективнее использовать пространство.

3. Чрезмерное количество ковриков

Несколько ковриков в ванной комнате – возле душа, унитаза и раковины – могут перегрузить пространство. Кейлерс советует оставить только один коврик с приятной текстурой или интересным дизайном.

4. Беспорядок на поверхностях

Загроможденные столешницы могут создавать ощущение хаоса. Дизайнер Лонни Пол советует держать поверхности в ванной комнате свободными от лишних вещей. По её словам, это пространство должно напоминать спа и создавать ощущение спокойствия.

5. Средства для уборки и запасы туалетной бумаги на виду

Большие упаковки туалетной бумаги и средства для уборки лучше хранить в шкафу для белья или других закрытых местах.

Пол отмечает, что в ванной достаточно оставить несколько рулонов бумаги и необходимые средства для быстрого доступа, но их не стоит держать на столешнице.

6. Куски мыла у раковины

Мыло в виде бруска может оставлять следы и быстро терять привлекательный вид. Дизайнер Бет Браун советует заменить его дозатором с жидким мылом, который можно наполнять по мере необходимости.

7. Просроченные средства

Лекарства, косметика и солнцезащитные средства имеют срок годности, поэтому их стоит регулярно проверять. Стрит советует избавиться от всего, что уже просрочено. Это простой способ освободить место в шкафчиках и ящиках.

8. Косметика, которой больше не пользуются

Также стоит убрать косметику, которой давно не пользуются. По словам Стрит, если вы не пользовались помадой или тенями в течение года, скорее всего, они вам уже не понадобятся.

9. Миниатюры средств из отелей

Маленькие бутылочки шампуней и лосьонов из отелей часто просто занимают место. Рэйчел Стрит советует избавиться от таких средств, если нет реального плана их использовать или предложить гостям.

10. Маленькие зеркала

Небольшие зеркала в ванной комнате часто непрактичны. Браун советует заменить их на более крупные модели, ведь они не только удобнее, но и помогают визуально сделать комнату просторнее.

11. Дешевые на вид освежители воздуха

Браун советует отказаться от освежителей с резким запахом, а также от неприглядных ароматизаторов в розетках.

Вместо этого она предлагает использовать более натуральные варианты – например, диффузоры с эфирными маслами или стильные свечи.

Подробнее об обустройстве ванной комнаты

Ранее сообщалось, что душевые кабины уходят в прошлое. Как отмечалось в материале, люди все чаще отказываются от традиционных душевых кабин, отдавая предпочтение душевым без поддона, также известным как итальянские душевые.

Это решение подчеркивает минимализм и открытое пространство, а также более практично для повседневного использования.

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