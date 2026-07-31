Ученые выпустили жуков для борьбы с деревом: спустя годы последствия оказались катастрофой

В США думают, как остановить распространение жука, которого неосторожно поселили в экосистему.

Вдоль рек и ручьев на юге США обитает ивовая мухоловка – небольшая певчая перелетная птица. Однако оценка состояния большей части ее ареала долгое время была затруднена из-за густой растительности, меняющихся речных систем и сезонных засух, пишет Times of India.

В 2013 году Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США выявила почти 1975 километров речных экосистем, представляющих важнейшую роль в сохранении среды обитания, охватывающей шесть штатов и 38 округов. Защита столь обширного и фрагментированного ландшафта остается сложной задачей, поскольку условия могут меняться из года в год из-за засухи, наводнений, изменения растительности и деятельности человека. Геологическая служба США предложила более широкую картину, добавив спутниковые наблюдения. Это помогает выявлять районы, где возникают угрозы для одного из видов птиц, находящегося под угрозой исчезновения.

В период размножения с мая по сентябрь ивовая мухоловка вьет гнезда в густой прибрежной растительности. Однако проблему для ее мест обитания составляет распространение жука-листоеда тамариска. Это насекомое было преднамеренно завезено в США в 2001 году Службой инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США в качестве биологического средства борьбы с инвазивными деревьями тамариска. Тамариск, иногда называемый солеросом, широко распространился вдоль рек и ручьев на западе Соединенных Штатов, вытеснив многие местные растения и изменив речные экосистемы.

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Как жук попал в природу

С момента первоначального выпуска жука в десяти местах в шести западных штатах ареал его распространения значительно расширился. Сейчас популяции обосновались в некоторых частях бассейна реки Колорадо, на участках нижнего течения реки Колорадо в Аризоне и на участках реки Рио-Гранде в Нью-Мексико. Хотя сокращение численности инвазивного тамариска во многих местах приносит пользу окружающей среде, отношения с мухоловкой оказались гораздо сложнее.

Хотя тамариск не является местным видом, многие ивовые мухоловки приспособились к гнездованию в зрелых зарослях, где исчезла местная прибрежная растительность. Когда жуки обдирают листья с деревьев во время брачного сезона, гнезда оказываются доступными хищникам, а кроме того, они перегреваются.

Спутниковая модель наглядно демонстрирует, насколько серьезными могут быть эти последствия в некоторых речных системах. Вдоль нижнего течения реки Вирджин площадь подходящих мест обитания мухоловки сократилась примерно на 94% в период с 2010 по 2015 год.

Согласно прогнозам, если жук продолжит распространяться, то площадь среды обитания мухоловок вдоль нижнего течения реки Колорадо может сократиться примерно на 36% в течение следующего десятилетия. А верхнее течение реки Гила может потерять около 55% подходящих для размножения мест обитания этой птицы.

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Напомним, что в 1929 году на Гавайи для борьбы с насекомыми-вредителями завезли небольшую птицу из Японии - японскую белоглазку, также известную как меджиро. Но вместо того, чтобы питаться насекомыми, вредными для сельского хозяйства, птица обосновалась по всему архипелагу и стала одной из самых многочисленных наземных птиц Гавайев. И ее распространение создало экологическую проблему - дефицит еды для местных видов.

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