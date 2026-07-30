От 'диктатора' до союзника: The Economist объяснил, почему Трамп изменил мнение о Зеленском

Вероятно, смена отношения Трампа к Зеленскому во многом обусловлена военными успехами Украины.

Почти сразу после прихода Дональда Трампа к власти все чаще складывалось впечатление, что отношения США с Украиной необратимо разрушены. В последнее время появляются признаки потепления отношений между странами, пишет The Economist.

В издании напомнили, что 28 июля Сенат США 86 голосами против 12 проголосовал за продвижение законопроекта, который предусматривает введение санкций против России и позволяет Трампу устанавливать высокие пошлині для основных импортеров российской нефти и газа.

"Этот законопроект может оказать большее влияние, чем любые действия на поле боя", - воскликнул сенатор-республиканец Джеймс Риш вскоре после окончания голосования.

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Также всего за несколько часов до голосования Трамп принял президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Оба лидера позже заявили, что встреча прошла хорошо.

"Это замечательный поворот событий после их ссоры в Овальном кабинете в прошлом году, которой предшествовало то, что Трамп назвал украинского президента "диктатором"", - говорится в статье.

В издании отметили, что потепление отношения Трампа к Зеленскому во многом обусловлено военными успехами Украины, а также его разочарованием в России. Также журналисты не исключают, что смерть сенатора Линдси Грэма, который был ярым сторонником Украины, могла подтолкнуть некоторых республиканцев перейти на другую сторону.

В аналитическом центре "Кильский институт" считают, что дружественность Трампа по отношению к Зеленскому отражает растущее уважение к военному потенциалу Украины. Аналитики уверены, что успешная кампания украинских ударов по объектам на территории России впечатлила Трампа.

"Это эскалация, но это также эскалация, которая может помочь положить конец конфликту", - сказал Трамп на саммите НАТО в Анкаре 8 июля.

Аналитик Хизер Конли из консервативного аналитического центра American Enterprise Institute в разговоре с журналистами выразила мнение, что свою роль также сыграла способность Украины самостоятельно производить значительную часть своего вооружения и тем самым снижать зависимость от США.

"Отношения сейчас кажутся более крепкими, потому что украинцы во многом сами являются двигателями своего успеха", - сказала она.

Кроме того, США и Украина активизировали сотрудничество в оборонно-промышленной сфере. В частности, в США планируют открыть новый завод, который будет массово производить беспилотники по украинским технологиям.

В это же время Зеленский добивается от Трампа поставок дополнительных ракет-перехватчиков для системы Patriot и получение лицензий на их производство. Стороны уже договорились о заключении лицензионного соглашения, хотя до начала производства могут пройти годы, подчеркнули в издании.

Путин разочаровал Трампа

Курт Волкер, бывший специальный представитель по Украине во время первого срока Трампа сказал журналистам, что новая дружественность Трампа по отношению к Украине не случайно совпадает с заметным охлаждением отношений с Россией.

"Я думаю, он начинает понимать или уже понял, что Путин просто лжет ему", - считает Волкер.

Кроме того, влиятельная активистка движения MAGA и бывшая критик Украины Лора Лумер недавно изменила свое мнение и призвала Трампа поддержать Украину. Она заявила, что была "одурачена российской пропагандой".

Сенаторы-республиканцы надеются, что законопроект о санкциях вернет Россию за стол переговоров, но и здесь есть препятствия, отметили в издании. Законопроект ещё предстоит проголосовать в Палате представителей, где среди республиканцев сильнее скептицизм по отношению к Украине, а демократы опасаются, что он даст непредсказуемому Трампу ещё большую власть над пошлинами.

"Действительно, даже если Конгресс примет законопроект, Трамп может с осторожностью относиться к введению пошлин, которые могут привести к росту цен на бензин для американцев. Тем не менее, для человека, которому Трамп когда-то сказал, что у него "нет карт", Зеленский, похоже, ловко разыграл свою руку в Вашингтоне", - резюмировали в издании.

Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме - что известно

Напомним, что 28 июля в Белом доме за закрытыми дверями без участия прессы состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Как отметил президент Украины, с американским лидером состоялась "хорошая встреча" в Овальном кабинете.

Зеленский поделился, что они обсудили, в частности, лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot и дипломатию.

Кроме того, Зеленский рассказал в интервью Axios, что он попросил у Трампа экстренный "зимний пакет" ракет-перехватчиков для Patriot, чтобы защититься от баллистических ракет России. Он подчеркнул, что Украина рассчитывает получить 300 ракет-перехватчиков до зимы.

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