ЕС окончательно определился, что делать с украинскими уклонистами

Европа согласилась и впредь принимать беженцев, но не тех, кто уклоняется от военной службы.

Совет ЕС одобрил продление режима временной защиты для украинцев в странах Евросоюза еще на один год. Но на этот раз в правилах предусмотрены изменения, касающиеся уклонистов. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию пресс-службы Совета ЕС.

"Совет ЕС одобрил продление действия временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года", – говорится в сообщении.

Однако отныне вновь прибывшие украинцы смогут получить статус временной защиты только при условии, что смогут подтвердить отсутствие у них проблем с ТЦК. Доказательством этого может, в частности, служить штамп с украинской границы, подтверждающий легальный выезд из страны, или же документы, прямо подтверждающие освобождение от военной службы.

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При этом в Совете ЕС подчеркивают, что новые требования к военнообязанным украинцам касаются только тех, кто впервые получает временную защиту в Европе. Лица, уже находящиеся в Европе, смогут остаться, независимо от своих отношений с ТЦК.

Украинцы в Европе

Как писал УНИАН, в Польше резко нарастает волна антиукраинских настроений: нападения на украинцев становятся регулярными, а политики и радикальные группы подогревают ксенофобию. Эксперты предупреждают, что это может перерасти в настоящие погромы. Польские власти реагируют неоднозначно: часть политиков осуждает насилие, другие молчат, что только усугубляет кризис.

Также мы сообщали, что, по словам социолога Антона Грушецкого, массового оттока украинцев этой зимой не ожидается, ведь те, кто хотел и мог уехать, сделали это ещё в 2022–2023 годах. Несмотря на постоянные обстрелы и сложные условия, большинство людей сохраняют оптимизм, адаптируются и верят в победу Украины и поддержку союзников.

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