Эти 4 буквы в имени ребенка способны привлечь деньги и успех, – нумерологи

За этим стоит стремление найти более глубокий смысл в имени ребенка.

Все больше родителей, выбирая имя для ребенка, обращаются к нумерологии, сообщает Times of India.

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Согласно этой практике, каждая буква обладает собственной "вибрацией", которая якобы влияет на характер человека и его возможности в жизни.

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Особое внимание нумерологи уделяют четырём буквам – К (C), Г (G), Л (L) и С (S). Именно их называют символами благосостояния, процветания и успеха. Эти буквы создают положительную энергетику и открывают финансовые возможности для того, кто носит имя с такими буквами.

Добавление этих букв к имени может усилить его "энергетическое воздействие" сразу в нескольких направлениях – это якобы помогает быстрее обрести стабильность, уверенность и личностный рост. За этим стоит стремление найти более глубокий смысл в имени ребенка, хотя личные предпочтения, семейные традиции и культурные ценности остаются не менее важными.

Даты рождения

Напомним, что люди, родившиеся в феврале и июне, отличаются признаками "старой души". Такие люди редко спорят ради победы, а вместо этого стараются понять чужую точку зрения и рассмотреть ситуацию с разных сторон. Творческие Водолеи и чувствительные Рыбы, рожденные в феврале, умеют замечать возможности там, где другие их не видят – именно нестандартное мышление становится их главной чертой.

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