Эти четыре линкора США так и не выполнили миссию, ради которой их построили

Американские ВМС приступили к созданию этих кораблей в 1938 году.

США построили линкоры класса "Айова" для дуэли, которая так и не состоялась. Ни один из четырёх кораблей этого класса ни разу не выстрелил по вражескому линкору.

Как пишет бывший старший директор по вопросам национальной безопасности в Центре национальных интересов Гарри Дж. Казианис в своей статье для 19FortyFive, в ходе Второй мировой войны этим линкорам приходилось выполнять практически любые задачи, за исключением классической дуэли, на которую рассчитывали их конструкторы.

Эксперт напомнил, что всего было построено четыре линкора класса "Айова": "Айова", "Нью-Джерси", "Миссури" и "Висконсин". Он отметил, что эти корабли были быстрыми и мощно вооружёнными. В общей сложности они были вооружены 36 главными орудиями.

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Казианис подчеркнул, что отсутствие дуэли линкоров не было признаком неудачной конструкции. Американские ВМС приступили к созданию этих кораблей в 1938 году, чтобы получить линкоры, которые смогут догнать быстрые японские корабли класса "Конго" и действовать совместно с новейшими авианосцами флота.

В итоге американские ВМС получили проект водоизмещением 45 000 тонн, вооружённый 16-дюймовыми орудиями Mark 7 калибра 50, стреляющими 1225-килограммовыми снарядами.

Какие задачи выполняли линкоры класса "Айова"

К моменту вступления "Айовы" и "Нью-Джерси" в боевые действия на Тихом океане в 1944 году авианосцы стали основным наступательным оружием флота. Новые линейные корабли провели большую часть войны, защищая авианосцы от атак с воздуха, выполняя функции флагманских кораблей, проводя зачистки на поверхности и применяя свои крупнокалиберные орудия против островов и промышленных объектов.

Всего было санкционировано строительство шести корпусов линейных кораблей типа "Айова", однако в строй поступили только четыре. Эксперт отметил, что корабли "Иллинойс" и "Кентукки" остались недостроенными, поскольку приоритеты военного времени сместились в сторону авианосцев, подводных лодок и десантных судов.

Все четыре линкора участвовали в боевых действиях против Японии, но решающего сражения линейных кораблей, которое предвидели их конструкторы, так и не произошло.

Казианис напомнил, что "Айова" и "Нью-Джерси" провели свои важнейшие боевые действия на поверхности во время операции "Хейлстоун" в феврале 1944 года. После того как авиация с авианосцев нанесла удар по японской базе в Труке, эти два линкора присоединились к крейсерам и эсминцам в преследовании судов, пытавшихся уйти. Американские силы помогли уничтожить лёгкий крейсер "Катори" и эсминец "Майкадзе", в то время как эсминец "Новаки" сумел уйти.

"Айова" и "Нью-Джерси" почти встретились с японскими линкорами лицом к лицу во время битвы в заливе Лейте в октябре 1944 года. Оба корабля входили в состав Третьего флота адмирала Уильяма Хэлси, когда тот направил быстрые авианосцы и линкоры на север в погоню за японской отвлекающей авианосной группой.

После этого Центральная группа вице-адмирала Такео Куриты прошла через пролив Сан-Бернардино и атаковала небольшие эскортные авианосцы и эсминцы "Таффи-3". В конце концов Хэлси направил "Айову", "Нью-Джерси" и другие быстроходные корабли на юг, но Курита к тому времени уже отступил.

Когда появились последние два корабля класса "Айова"

Эксперт отметил, что "Висконсин" присоединился к быстроходной авианосной группе в конце 1944 года. Он пережил тайфун "Кобра", обеспечивал прикрытие ударов по Лусону, поддерживал операции в районе Иводзимы и Окинавы и обстреливал промышленные объекты в Японии. Его главная батарея использовалась для обстрела береговых целей, а не для ведения огня по кораблям противника.

"Миссури" прибыл в зону боевых действий в начале 1945 года. Он прикрывал авианосцы во время ударов по Токио, обстреливал Иводзиму и Окинаву и 11 апреля пережил удар камикадзе, получив лишь незначительные повреждения. В июле он присоединился к атакам на основные японские острова и обстреливал промышленные объекты в Муроране на Хоккайдо и на Хонсю.

В мае 1945 года "Миссури" стал флагманом Третьего флота адмирала Хэлси. 29 августа он вошёл в Токийский залив. Четыре дня спустя на его палубе представители Японии и союзников подписали официальные документы о капитуляции.

Линкор USS Texas обрел новый "дом"

Ранее стало известно, что американский линкор USS Texas (BB-35) – единственный уцелевший военный корабль США, участвовавший и в Первой, и во Второй мировых войнах, – готовится к переезду на новое постоянное место базирования. После масштабной реставрации судно планируют установить в порту Галвестон, а обновленный музей открыть для посетителей в конце 2026 или в начале 2027 года.

USS Texas стал первым линкором-музеем в США еще в 1948 году, однако десятилетия эксплуатации под открытым небом привели к критическому износу корпуса. В 2022 году корабль перевели в сухой док, где началась одна из самых масштабных реставраций военно-морского памятника в истории страны. Стоимость работ достигла 75 миллионов долларов.

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