Что киевляне думают о нападениях на украинцев в Польше: опрос УНИАН (видео)

Один из опрошенных считает, что "поляки никогда не были нам друзьями".

Недавно в Польше произошло несколько громких неприятных инцидентов со словесными и физическими нападениями поляков на украинцев. Подобные события на почве негативного отношения к украинцам уже происходили в Польше и раньше. УНИАН поинтересовался у киевлян об их отношении к этим нападениям и, похоже, уже тревожной тенденции.

Так, большинство опрошенных с огорчением отреагировали на эти события в Польше, отметив, в частности, что отношение к этому негативное.

Один из опрошенных отметил, что мысли об этом "плохие".

Видео дня

"У них сменилась власть, и они так быстро изменили свое отношение - это тоже о многом говорит о поляках. Хотя мы очень благодарны за их помощь и приют в начале войны", - сказал он.

Другие респонденты высказали мнение, что исторические вопросы между странами нужно решать на государственном уровне.

"Поляки никогда не были нам друзьями. История развивается по спирали. Читайте Богдана Хмельницкого, и вам всё станет понятно", - сказал другой собеседник УНИАН и добавил, что украинцам, находящимся в Польше, необходимо возвращаться домой.

Другая участница опроса также высказала мнение, что украинцам нужно уезжать из Польши, и добавила, что "нужно иметь достоинство".

Кроме того, в этих событиях опрошенные видят и российский след, то есть что россияне своими манипуляциями и пропагандой могли "разогреть" соответствующие настроения.

Украинцы в Польше

Как сообщал УНИАН, в последнее время в Польше начало расти количество нападений на украинцев. В частности, во время одного из таких инцидентов, произошедшего 27 июля, трое поляков избили украинскую пару. Впоследствии правоохранители задержали двух нападавших.

Согласно результатам опроса Opinia24, 36% граждан Польши заявили, что их отношение к украинцам с начала полномасштабной войны ухудшилось. Кроме того, 44% поляков высказались за прекращение помощи Украине со стороны Польши на фоне вопроса об Украинской повстанческой армии (УПА).

Вас также могут заинтересовать новости: