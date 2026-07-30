Производители молчат о рисках: инженер-химик рассказал, чем опасен гель-лак

В ЕС запрещают основные компоненты этого типа покрытия для ногтей.

Сегодня гель-лак - одно из самых популярных покрытий для маникюра и педикюра. Его ценят за красоту и устойчивость. Однако он не такой безобидный, как о нем принято думать. Инженер-химик Сабольч Биро в своей книге "Отравленная повседневная жизнь" рассказал о рисках, связанных с процедурой, пишет сайт Femina.

Все, кто когда-либо пользовался гель-лаком, наверняка знает о риске истончения ногтей при его снятии и последующей обработке пилкой. Однако мало кто задумывается о том, что, поскольку этот лак не просто высыхает, а затвердевает под УФ-лампой, под воздействием ультрафиолета, прямо у вас на руке происходит полноценная химическая реакция. Свет активирует определенные вещества, которые связывают молекулы жидкого лака, создавая таким образом твердую, плотную поверхность. Однако липкое вещество затвердевает лишь на 50-80% в лучшем случае, оставшиеся 20-50% остаются в твердом слое в виде жидких химических веществ. Это остаточное вещество может вызывать аллергические реакции.

Главная опасность – так называемая аллергия на акрилаты. Ее симптомы – расслоение ногтей, зуд и волдыри, которые могут появиться не только на руках, но и на шее и лице. Но еще большая проблема заключается в том, что однажды развившаяся аллергия "запомнится" организму навсегда. В результате может возникнуть и перекрестная аллергия: из-за аллергии на гель-лак организм может в будущем отторгнуть светоотверждаемые пломбы, протезы тазобедренного сустава или некоторые медицинские устройства – например, инсулиновые помпы – поскольку их материал схож.

Видео дня

Высокоаллергенное соединение HEMA уже запретили использовать в гель-лаках. Его часто заменяют другими похожими, но еще не запрещенными веществами, такими как IBOA. С сентября 2025 года в ЕС запрещено использовать гель-лаки с соединением фотополимера TPO. Именно оно затвердевало при воздействии света. Было обнаружено, что оно оказывает негативное влияние на фертильность.

Производители нашли заменители, такие как TPO-L, или этилтриметилбензоилфенилфосфинат. Хотя этот заменитель в настоящее время считается безопасным с юридической точки зрения, он не обязательно безопасен с химической или биологической точки зрения. Автор считает, что эти заменители вскоре также станут объектом внимания регулирующих органов.

Безопасен ли гель-лак - больше мнений

Напомним, что по мнению экспертов из Медицинской школы Нью-йоркского университета и Американского фонда рака кожи, частое облучение ультрафиолетом при сушке гель-лакового покрытия может спровоцировать развитие кожной онкологии. Правда, риск не слишком высок, но он все-таки есть.

Вас также могут заинтересовать новости: