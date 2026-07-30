Упорство Путина загоняет его в наихудший вариант с Украиной, – экс-премьер Швеции

Россия не способна выполнить максималистские требования Путина, но может потерпеть сокрушительное поражение.

Российскому диктатору Владимиру Путину следовало бы согласиться на прекращение огня в Украине на текущей линии соприкосновения, что является для него лучшим вариантом в нынешней ситуации. Упорное стремление захватить весь Донбасс и тем более подчинить всю Украину может стоить ему тотального поражения в войне. Об этом в гостевой колонке для Kyiv Independent пишет бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

"Если бы президент России Владимир Путин должен был трезво оценить ход своей войны с Украиной, он стремился бы к прекращению огня. Но, очевидно, его разум затуманен, поскольку все признаки указывают на то, что он стремится к определенной эскалации. Если он действительно пойдет по этому пути, то ухудшит ситуацию для всех, но в первую очередь для себя", – говорится в публикации.

Бильдт отмечает, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже в августе 2025 года Путин пытался убедить Вашингтон оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского и заставить его не только согласиться на признание уже оккупированных Россией территорий, но и передать подконтрольную ВСУ часть Донбасса.

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Поскольку заставить Украину пойти на эти уступки не удалось, переговоры зашли в тупик, и теперь Кремль рассчитывает достичь своих целей военным путем, пишет экс-премьер Швеции.

"Путин считает, что удары по гражданскому населению и критически важной инфраструктуре могут заставить Украину подчиниться. Но хотя он, несомненно, причиняет большую боль, одни только воздушные бомбардировки никогда не выигрывали войну, и это не изменится в Украине", – пишет Бильдт.

Он отмечает, что на фронте российская армия увязла и продвигается крайне медленно. В то же время Украина наращивает удары в глубину территории РФ, нанося ощутимый ущерб уже самому агрессору.

Особое внимание автор уделяет украинским ударам по военной логистике и инфраструктуре России в оккупированном Крыму. Он подчеркивает, что именно Крым, а не Донбасс, имеет для Путина ключевое символическое значение. Бильдт напоминает, что аннексия полуострова в 2014 году резко повысила популярность Путина внутри страны и в конечном итоге стала предпосылкой полномасштабного вторжения в 2022 году.

Подводя итог, бывший шведский премьер утверждает, что первоначальная цель вторжения – военно и политически подчинить всю Украину – уже недостижима. Он считает, что рациональным решением для Кремля было бы согласиться на прекращение огня уже сейчас.

"Если он продолжит двигаться по нынешнему пути, то вряд ли получит ту небольшую часть Донецкой области, которую хочет, но с большой вероятностью потеряет контроль над Крымом", – резюмирует Бильдт.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, Украина и США обсудили идею предложить России прекращение воздушных ударов в рамках новой мирной инициативы. Ранее подобные предложения Киева были отклонены, но теперь некоторые чиновники считают, что экономическое давление со стороны украинских атак может заставить Путина проявить большую уступчивость.

Россия же пока воздерживается от комментариев по поводу этой идеи. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти данные выглядят как газетные сообщения, и на данном этапе их комментировать преждевременно. Он добавил, что реакция Москвы на любые новые мирные инициативы будет зависеть от того, соответствуют ли они интересам Кремля.

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