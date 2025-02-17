Он отмечает, что сейчас "шахед" россиян пробил внешнюю защитную конструкцию, которая обеспечивала специальные климатические условия вокруг бетонного саркофага над реактором.

"Шахед" россиян пробил внешнюю защитную конструкцию укрытия Чернобыльской атомной электростанции, которая обеспечивала специальные климатические условия вокруг бетонного саркофага над реактором.

Об этом сказал профессор Института радиологии окружающей среды Фукусимского университета Марк Железняк в эфире "Киев 24".

"Бетонный саркофаг накрыт металлической конструкцией с тем, чтобы со временем провести под этим металлическим колпаком разборку существующего бетонного саркофага над реактором (в связи с тем, что саркофаг имеет ограниченный срок гарантированной целостности конструкции, где-то 20 лет). Вскрытие самой бетонной конструкции еще не началось. Поэтому когда мы говорим, что разрушена целостность конструкции, это не означает, что "шахед" пробил отверстие в бетонной конструкции старого укрытия. Но нарушена целостность герметичного, каким оно было до того, объекта, так называемой "арки"", - отметил Железняк.

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По его словам, объект "арка" обеспечивал специальные климатические условия и то, что там было несколько повышенное давление. Это гарантировало, что все, что находится под этой металлической оболочкой, находится в безопасности. Сейчас этот внешний контур пробит "шахедом".

"Но это не означает, что сейчас прямая угроза утечки раиоактивности из бетонной конструкции старого укрытия", - подчеркнул профессор.

Сейчас, отметил он, в конструкции укрытия горит утеплитель под железной оболочкой. Потому что "шахед", который попал, смог сделать только отверстие в существующей металлической оболочке.

"Там проложено несколько слоев утеплителя, в том числе стекловата и другие утеплители. Есть мембрана, есть там химические вещества. Как вы знаете, сейчас имеем проблему, что эти химические соединения, которые составляют эту мембрану и утеплитель начали гореть. И на сегодняшний день то там, то там пламя. И если этот пожар невозможно будет остановить, то постепенно внешняя эта оболочка, металлическая, потеряет свои защитные функции", - пояснил Железняк.

Он отметил, что строение, в которое международное сообщество вложило 1,5 млрд долларов, сейчас очень существенно повреждено "практически копиечным дроном".

"Хотя мы сейчас имеем очень большую проблему, потому что пожар продолжается, но даже если он будет продолжаться некоторое время, то это не приведет к выходу радиоактивности из основной бетонной конструкции саркофага", - заверил он.

Железняк рассказал, что когда в 2002 году готовился принципиальный дизайн сооружения укрытия, он принимал участие в той части работы, которая заключалась в оценке возможных воздействий окружающей среды, чрезвычайных явлений.

"Конечно мы не рассматривали тогда и никому не могло прийти в голову мысль о военном воздействии. Мы рассматривали как наиболее большую угрозу - хотя у нас нет таких мощных тайфунов, как в США торнадо, но допускали, что может быть похожий "вихрь". Рассматривали что может упасть какая-то конструкция, в тот период, когда будет уже разбираться сам бетонный саркофаг", - отметил профессор.

Он отметил, что баллистическая ракета несет угрозу для бетонного укрытия и в случае попадания может быть выброс радиоактивной пыли.

"Внутри бетонного укрытия в основном лавообразные топливосодержащие массы. Это топливо, которое во время аварии непосредственно спеклось. И там есть большая часть и пыли. И если мы говорим об опасности, то это то, что очень маленькие частицы этой пыли могут подняться и выйти в окружающую среду... Если отверстие будет непосредственно в бетонном саркофаге, то может быть выход некоторого количества пыли через крышу саркофага. И загрязнение может быть в 10-километровой зоне вокруг ЧАЭС", - сказал Железняк.

В то же время, подчеркнул он, очень маленькие части пыли могут переноситься на очень большие расстояния.

"И мы все понимаем, если даже в очень небольшом количестве радиация может быть зафиксирована в наших соседних европейских странах, какая паника будет там", - добавил Железняк.

Он предполагает, что МАГАТЭ может принять решение по обеспечению безопасности ЧАЭС на будущее, но сомневается, что оно будет иметь какое-то влияние, поскольку предыдущие решения, в частности по Запорожской АЭС, никак не изменили ситуацию к лучшему.

Что известно об ударе России по ЧАЭС

Как известно, спасатели ГСЧС на сегодня продолжают ликвидацию последствий российского удара БпЛА по Чернобыльской АЭС.

"Три группы верхолазов осуществляют частичное вскрытие конструкций укрытия и тушение 3 очагов тления утеплителя кровли", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что с помощью БпЛА с тепловизором постоянно мониторится ситуация и состояние воздуха.

Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает допустимых значений, ситуация полностью контролируется, добавили чрезвычайники.

Как сообщал УНИАН, Россия ударила дроном по саркофагу разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС ночью 14 февраля.

Беспилотник, которым россияне атаковали Чернобыльскую атомную электростанцию, был снаряжен фугасной боевой частью для нанесения максимального поражения, сообщили в Службе безопасности Украины. Обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером были обнаружены как внутри, так и вблизи укрытия станции, отмечали в спецслужбе.

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