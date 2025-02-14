Дрон был снаряжен фугасной боевой частью, говорят в ведомстве.

Беспилотник, которым россияне атаковали Чернобыльскую атомную электростанцию, был снаряжен фугасной боевой частью для нанесения максимального поражения. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Отмечается, что внутри и вблизи укрытия СБУ обнаружила обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером.

"По данным следствия, оккупанты атаковали ЧАЭС дроном-камикадзе под названием "Герань-2" типа "Шахед". Для максимального огневого поражения этот ударный беспилотник был снаряжен фугасной боевой частью. По оценкам экспертов, рашисты целенаправленно ударили именно по этому объекту", - информирует Служба безопасности.

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Следователи СБУ открыли уголовное производство по факту российской атаки по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС и вместе с соответствующими органами работают на месте происшествия. Этот удар россиян классифицируется как военное преступление.

СБУ показала обломки дрона, который атаковал ЧАЭС.

Радиационный фон на территории ЧАЭС и в зоне отчуждения пока не превышает допустимых значений. Выход радиационных веществ за установленные пределы не зафиксирован, отмечают в СБУ.

Российская атака по ЧАЭС: что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты атаковали дроном укрытие над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС 14 февраля ночью. В результате попадания повреждена конструкция укрытия.

Украина должна была подробно проинформировать союзников об ударе на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая проходит в эти дни.

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции сообщил, что российский беспилотник, который ударил по саркофагу на Чернобыльской АЭС, летел на высоте 85 метров, на которой радары не могут его отследить. Он добавил, что дрон был фугасной боевой частью.

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