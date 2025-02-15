Россия атаковала саркофаг разрушенного 4-го энергоблока станции.

Атакуя Чернобыльскую АЭС, Россия пытается напугать не только Украину, но и Европу. Такое заявление в эфире 24 канала сделал полковник запаса Вооруженных сил Украины, пилот-инструктор Роман Свитан.

Он не сомневается, что удар по ЧАЭС 14 февраля был "террористическим приветом от Путина", направленный к участникам Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. По словам Свитана, Путин требует сдать Украину, поэтому и усилил свои стремления новым преступлением - ударом по ЧАЭС.

"Так делают террористы, поэтому с ними никто и не ведет переговоры", - сказал он.

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Эксперт уверен, что Путин создает ситуации, которые должны были бы напугать Запад, чтобы там пошли на его условия для капитуляции Украины, а вызвал такие действия России президент США Дональд Трамп.

"Если контакты с Путиным будут продолжаться и в дальнейшем, то подобные террористические атаки не будут прекращаться. Но это мы будем терпеть такие удары, ведь мы его заложники. Это надо четко понимать", - добавил Свитан.

Отдельно такими атаками РФ хочет "нажать" на украинское военное руководство, чтобы те прекратили боевые действия и согласились на условия капитуляции, сказал эксперт.

Удар России по ЧАЭС - что сообщалось

Напомним, ранее УНИАН писал, что ночью 14 февраля Россия ударила дроном по саркофагу разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС.

По состоянию на вечер 15 февраля в Чернобыльской зоне отчуждения все еще тушили пожар после российской атаки.

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