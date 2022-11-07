ВСУ могут выполнить один "бросок" на каком-то направлении, отметил эксперт.

Украинское контрнаступление замедлилось в связи с увеличением числа войск оккупантов за счет частично мобилизованных, которых надо "перемалывать".

Как рассказал в беседе с Юлией Латыниной военный эксперт Роман Свитан, основной фактор задержки продвижения ВСУ - недостаточная поставка западного вооружения, в том числе брони и артиллерии.

По мнению Свитана, вряд ли контрудар ВСУ произойдет на юге: "У любой армии, когда она "застывает", есть один резерв для наступления, которые могут выполнить один "бросок" на каком-то направлении. Это может быть Херсон, но Херсон вряд ли: может быть бросок либо на Мелитополь, либо на Волноваху, или прорыв в районе Сватово и Кременной".

В то же время поставки авиации могли бы закончить войну к концу года.

"Мы выгоним российские войска со всей оккупированной части Украины. Сначала ракетами положим всю противоракетную, противовоздушную оборону, включая Крым. Мы будет работать по глубинной территории - по "местам принятия решений": командным пунктам, логистическим цепочкам. Авиация отработает эту полосу и за две недели там просто не будет ни одного склада... Тот, кто не дает нам авиацию, и сдерживает наше наступление", - считает эксперт.

Россияне перешли к обороне на большинстве участков фронта

К таким выводам пришли аналитики британской разведки. По мнению западных специалистов, частично мобилизованные не позволяют агрессору вести полноценные наступательные операции.

Ситуацию для врага ухудшают и регулярные атаки ВСУ на логистические пути РФ по поставкам оружия и техники. На дефицит боеприпасов жалуются уже и сами оккупанты.

Как сообщил аналитик Defense Express Иван Киричевский, после провала на Харьковщине и потери железнодорожного узла в Купянске России грозит каскадный обвал фронта по всей линии.

Уже поступили сообщения о возведение линии обороны в Лисичанске, Херсонской области, окапывании на берегу Черного моря и попытке остановить продвижение ВСУ на участке Сватово-Троицкое-Кременная.

Вместе с тем оккупанты продолжают бессмысленные штурмы Бахмута, Павловки, Соледара и других населенных пунктов на востоке.

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