Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла по врагу 22 удара.

За сутки украинские защитники отбили атаки оккупантов в районе восьми населенных пунктов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполь, Андреевка, Красногоровка, Марьинка, Павловка, Водяное, Новомихайловка Донецкой области и Білогорівка на Луганщине", - говорится в сообщении.

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Между тем, авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 22 удара.

"Под поражение попали 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств противовоздушной обороны противника. Наши подразделения противовоздушной обороны сбили 5 вражеских БпЛА", - сообщили в Генштабе.

В Генштабе также рассказали, что воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили два пункта управления, восьми районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты противника.

Ситуация на фронте - что известно

За более чем восемь месяцев полномасштабной войны бойцы ВСУ освободили часть регионов от российских оккупантов. В частности, в августе украинские военные пошли в контрнаступление. Сейчас от захватчиков уже освобождено более 2400 квадратных километров.

При этом оперативное командование "Юг" сообщило, что за минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 14 оккупантов, вражеский пункт управления беспилотниками и три склада с боеприпасами.

По состоянию на утро 6 ноября общее количество ликвидированных российских оккупантов в Украине достигла отметки в 75930 человек.

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