Третий армейский корпус под командованием полковника Андрея Билецкого сегодня отвечает за львиную долю фронта. Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сказал в интервью проекту "Мы - Украина".

Он заявил, что креативный подход Билецкого к командованию ценят главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и президент Украины Владимир Зеленский. "И собственно мы это увидели и поддержали, и Андрей Евгеньевич имеет возможность теперь это реализовывать уже в пределах непосредственно армейского корпуса", - добавил глава СБУ.

Он отметил подход Билецкого к планированию и ведению боя, рекрутингу, работе с личным составом, с семьями погибших. "Он [Андрей Билецкий] поименно знает большинство тех ребят его, которые погибли", - сказал глава СБУ.

Высокий уровень освоения современных IT-технологий и инженерии позволяет корпусу проводить эффективные дроново-штурмовые операции.

"Я не буду говорить то количество километров полосы боевого соприкосновения, за которую он уже отвечает. Не будем раскрывать это перед врагом. Но это львиная часть сегодня нашего фронта на самом деле", - заявил Василий Малюк.

