Шойгу был всего лишь "колеблющимся исполнителем" среди высокопоставленных чиновников.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников убедили российского президента Владимира Путина в необходимости вторжения в Украину.

Помимо Бортникова и Патрушева, на решение Путина о начале войны повлиял миллиардер Юрий Ковальчук, пишет The Times со ссылкой на источник в российском правительстве.

Вместе с тем глава Минобороны РФ Сергей Шойгу был всего лишь "колеблющимся исполнителем" среди высокопоставленных чиновников.

Видео дня

Инициатива вторжения исходила именно от силового блока. В то же время большая часть российских элит не была проинформирована о планах начать полномасштабную войну, воспринимая слова Путина как "блеф".

Война в Украине

Россия решилась на широкомасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля, начав с бомбордировок Киева, Харькова, Львова и других больших городов.

Российские танки буквально прорвали украинскую границу в районе Беларуси. Многие города попали под временную оккупацию, в том числе часть Киевской.области.

В ночном обращении, которое предшествовало военной интервенции, Путин назвал войну "спецоперацией" по "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Уже весной разгромленные российские группировки вынуждены были оставить Киевскую, Сумскую и Черниговскую области, а в сентябре - в ходе контрнаступления ВСУ - россияне бежали из Харьковской области.

Западные СМИ писали, что Путин хотел взять Киев за два дня, потом - за несколько месяцев, но Россия недооценила ВСУ.

На освобожденных территориях правоохранители фиксируют факты совершения Россией военных преступлений: пыток гражданских, жестоких убийств местных жителей, в том числе детей; находят массовые захоронения.

В настоящее время активные бои длятся на Херсонском, Луганском и Донецком направлениях. Есть риск повторного наступление ВС РФ из Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: