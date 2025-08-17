Ранее певица уже представляла Украину, правда, на детском "Евровидении".

Анна Тринчер, которая недавно всколыхнула музыкальные чарты с хитом "Півонії", заговорила о "Евровидении". Певица призналась, есть ли у нее в планах участие в Нацотборе.

Уже совсем скоро объявят старт подачи заявок на Национальный отбор-2026, и одной из главных претенденток на участие от украинских еврофанов является именно Тринчер. Певица дала свой комментарий по этому поводу на радиошоу "Утро Чемпионов".

В частности Анна отметила, что уже давно прошла этап конкурсов, речь идет о детском "Евровидении" и "Голос страны", и сейчас сосредоточена на развитии своей карьеры. Она также добавила, что подобные шоу, как "Евровидение", забирают много энергии у артистов, из-за чего потом трудно возвращаться к собственному творчеству.

"Мне кажется, что я уже пережила этот момент. Я так люблю то, чем я занимаюсь! А "Евровидение" - это всегда о чрезвычайно большом стрессе, о большой концентрации событий, людей, внимания, негатива, позитива. И я вижу, как артисты, почти все, после "Евровидения" оправляются от этого конкурса. Они выгорают. Им тяжело", - заявила поп-исполнительница.

Тринчер вспомнила переживания группы Ziferblat по поводу выхода в финал "Евровидения-2025", отметив, что в тот момент почувствовала себя на их месте и в очередной раз передумала участвовать в конкурсе.

"Я после премьеры уже едва дышу. А здесь все от тебя зависит, буквально. На тебя смотрит вся страна, и она возлагает на тебя ожидания. И ты должен их оправдать. После того, как я увидела, как Ziferblat переживали, выйдут ли они в финал Я увидела эти эмоции, земпатувала, и мне аж плохо стало в этот момент", - высказалась Анна.

Певица также вспомнила свой опыт участия в различных конкурсах, подчеркнув, что сполна пережила эти эмоции в детстве, и сейчас во взрослом возрасте ей этого уже не хочется.

"Это все амбиции, которые я прожила. Я представляла Украину на детском "Евровидении", "Голос дети", "Голос страны" - у меня столько конкурсов за плечами, как у ребенка еще из детского шоубизнеса, что я уже в этом плане свои амбиции закрыла", - поделилась Тринчер.

Недавно Анна Тринчер заинтриговала заявлением об участии в другом популярном шоу - "Холостячка".

