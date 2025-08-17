Дональд Трамп сегодня изрядно разгулялся в соцсети / фото REUTERS

Дональд Трамп намекнул, что поддерживает территориальные требования России к Украине. По крайней мере такой вывод можно сделать из его публикации в соцсети Truth Social.

Так, президент США сделал на свой странице репост публикации от канала со 167 подписчиками, созданного всего несколько недель назад.

"Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе чем дольше будет длиться война, тем больше земли она будет терять!" - говорится в публикации этого канала.

Видео дня
Оригинальная публикация / скриншот оригинальной публикации / скриншот

Странным образом на этот только что созданный канал без аудитории обратил внимание лично президент США. Он сделал репост публикации на своей странице. Однако, в отличие от других подобных репостов, которые Трамп делает довольно часто, на этот раз он ни словом не прокомментировал сказанное.

Репост от Трампа / скриншот

Последние заявления Трампа

Как писал УНИАН, после саммита на Аляске западная пресса бросилась наперегонки критиковать Трампа. Отсутствие новых санкций против России, равно как и договоренностей о прекращении огня в Украине большинство обозревателей расценили как дипломатический провал президента США.

Сегодня Трамп впервые публично прокомментировал эти публикации. Он назвал журналистов "фейк ньюз" и пожаловался, что СМИ никогда не хвалят его достижения.

После этого Трамп репостнул публикацию с канала на 3,5 тысячи подписчиков, в которой его похвалили за освобождение 16 белорусских политзаключенных по итогам визита американского спецпосланника в Минск в начале лета. Реагируя на эту похвалу, Трамп назвал белорусского диктатора "могущественным лидером".

Вас также могут заинтересовать новости: