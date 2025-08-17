Президент США косвенно дал понять, что поддерживает требования Путина.

Дональд Трамп намекнул, что поддерживает территориальные требования России к Украине. По крайней мере такой вывод можно сделать из его публикации в соцсети Truth Social.

Так, президент США сделал на свой странице репост публикации от канала со 167 подписчиками, созданного всего несколько недель назад.

"Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе чем дольше будет длиться война, тем больше земли она будет терять!" - говорится в публикации этого канала.

Странным образом на этот только что созданный канал без аудитории обратил внимание лично президент США. Он сделал репост публикации на своей странице. Однако, в отличие от других подобных репостов, которые Трамп делает довольно часто, на этот раз он ни словом не прокомментировал сказанное.

Последние заявления Трампа

Как писал УНИАН, после саммита на Аляске западная пресса бросилась наперегонки критиковать Трампа. Отсутствие новых санкций против России, равно как и договоренностей о прекращении огня в Украине большинство обозревателей расценили как дипломатический провал президента США.

Сегодня Трамп впервые публично прокомментировал эти публикации. Он назвал журналистов "фейк ньюз" и пожаловался, что СМИ никогда не хвалят его достижения.

После этого Трамп репостнул публикацию с канала на 3,5 тысячи подписчиков, в которой его похвалили за освобождение 16 белорусских политзаключенных по итогам визита американского спецпосланника в Минск в начале лета. Реагируя на эту похвалу, Трамп назвал белорусского диктатора "могущественным лидером".

