По словам госсекретаря США, россияне сталкиваются с последствиями санкций ежедневно.

Санкции серьезно влияют на РФ. К примеру, во время саммита на Аляске представители России заправляли самолет главы Кремля Владимира Путина за наличные, ведь банковские карты не сработали. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире NBC News.

По его словам, все санкции, которые действовали при вступлении в должность президента США Дональда Трампа, остались нетронутыми. Кроме того, осталось также и влияние, которое действует через санкции на Россию.

Поэтому в результате этого во время саммита Путина и Трампа в Анкоридже произошел курьезный момент, когда россияне платили за топливо для самолета наличными.

"Когда россияне высадились на Аляске, им нужно было заправиться. Им пришлось предложить заплатить наличными за заправку своих самолетов, потому что они не могут пользоваться нашей банковской системой. Они сталкиваются с последствиями ежедневно", - рассказал Рубио.

Визит Путина на Аляску - что известно

В то же время президент РФ Владимир Путин похвастался, что встреча на Аляске приблизила его к желаемому результату. По его словам, этот визит был "весьма полезным", ведь удалось обсудить практически все направления взаимодействия между РФ и США, но прежде всего - вопрос "решения украинского кризиса на справедливой основе".

"У нас была возможность поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. И устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования", - заявил диктатор.

В свою очередь в The Wall Street Journal написали, что Путин вернулся в Москву с триумфом после саммита на Аляске. В частности президент РФ использовал этот визит, чтобы выдвинуть свои требования по Украине. В издании подчеркнули, что для Кремля эта встреча стала политической победой, ведь российский диктатор избежал новых санкций, показал близкие отношения с Трампом и заявил, что Россия снова является силой, с которой нужно считаться.

