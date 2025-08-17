Энергия ваших намерений вернется к вам в усиленном виде.

В преддверии осеннего сезона затмений, который начнет лунное затмение 7 сентября 2025 года в Рыбах, нас ждут особые энергетические периоды - дни порталов. Именно в них вероятность исполнения ваших намерений и желаний значительно выше. По словам экспертов, дни порталов отличаются усиленной связью нашей энергии с космосом, поэтому они идеально подходят для работы с проявлениями, пишет YourTango.

Эти даты могут приносить сильные эмоциональные переживания, но одновременно открывать всплеск вдохновения, творчества и ясности мышления. Если встречать такие дни осознанно и заранее подготовиться, то можно превратить мощные энергетические потоки в ресурс для внутренней трансформации и улучшения качества жизни.

Затмения сентября 2025 года будут происходить на оси Рыбы-Дева, а значит, активизируются темы исцеления, продуктивности и гармонии в повседневности. В дни порталов особенно полезно заниматься визуализацией желаемого, направлять энергию в творческие проекты и больше времени проводить на природе.

20-22 августа

Перед первым сентябрьским затмением энергетика начнет меняться. В этот период Луна покинет знак Рака, встретившись с Юпитером и Венерой, и перейдет во Льва, завершив предыдущий лунный цикл и открыв путь новым начинаниям.

Бальзамическая Луна - это время отдыха и восстановления. Внешней активности может стать меньше, но при этом возрастает психическая и интуитивная чувствительность. Сны становятся ярче, а внутренний голос звучит отчетливее, чем обычно. Важно доверять этим подсказкам.

23 августа

Ключевой день перед сезоном затмений - это 23 августа, новолуние в Деве. Эксперты считают его самым мощным днем портала для постановки намерений и формирования планов. Сейчас особенно важно очиститься от старых установок и негативных влияний, которые мешают развитию.

Энергия Девы требует конкретных действий и порядка, поэтому уделите внимание деталям и настройтесь на результат. Этот день поможет задать правильный тон грядущему сезону затмений и максимально раскрыть его потенциал.

