В Украине постепенно холодает, но Диденко говорит, что летняя история еще продолжается

Южные регионы держатся за лето. А на Закарпатье и в Центральной Украине ожидают первые осенние дожди.

18 августа жаркая погода будет держаться в южных регионах Украины, а севернее температура постепенно будет спускаться до 24 градусов. Об этом своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что жарче всего в понедельник будет на Луганщине, Донетчине, Херсонщине, Запорожье и в Крыму. И еще на юге Одесской области. В этих регионах ожидается температура воздуха +30+35 градусов.

"А остальная территория окажется во вполне комфортной, а кому-то даже прохладной погоде, днем +30+24 градуса", - написала она.

Видео дня

Синоптик сообщила, что из-за атмосфернтй фронт ночью кратковременные дожди пройдут на Закарпатье и Прикарпатье. Вместе с фронтом дожди пройдут через центральную часть Украины и достигнут Харьковщины. Днем фронт постепенно будет размываться.

В Киеве в понедельник будет без осадков, а температура воздуха будет держаться на отметке +20+22 градусов. Однако ночи будут холодать до +12+15 градусов.

"Однако летняя история еще продолжается, не прячьте бретельки и голые плечи и колени, еще успеем нарядиться в противные шапки и серо-черные пуховики", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

Как писал УНИАН, в Киеве в текущие дни ожидается нестабильная погода. Ночью 18 августа возможны дожди, грозы. Но потом дождей не ожидается до 20 августа.

Вас также могут заинтересовать новости: