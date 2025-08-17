По словам ученым, объект двигается непредсказуемо.

Таинственный объект, мчащийся к Земле на головокружительной скорости, вызвал опасения, ведь потенциально это могут быть инопланетяне. Ученые предупреждают, что странное небесное тело, которое астрономы назвали 31/Atlas, может оказаться внеземным кораблём, готовящимся запустить зонды на нашу планету, пишет The Sun.

По оценкам, диаметр этого тела превышает 19 километров, а траектория полёта через Солнечную систему приведет его на расстояние около 270 миллионов километров от Земли 19 декабря. Трио учёных из Гарвардского университета во главе с астрофизиком Ави Лёбом опубликовали работу, где рассуждают о том, не является ли объект "враждебной" внеземной технологией.

Бывший сотрудник Министерства обороны Великобритании и исследователь НЛО Ник Поуп заявил: "Не выходит за рамки научной фантастики предположить, что 31/Atlas может быть каким-то инопланетным кораблём. Это необычный размер, необычное ускорение, необычный курс и необычное поведение — все это вместе очень похоже на миссию по картированию или разведке. Конечно, это может оказаться просто кометой или астероидом — хотя и межзвездным, а значит, интересным и крайне редким. Хорошая новость в том, что эту гипотезу можно проверить. Время идёт. Мы скоро узнаем, имеем ли дело с первым контактом… или просто с огромным камнем"

Видео дня

Шесть ключевых гипотез, предложенных экспертами Гарварда

1. Слишком большой, чтобы быть астероидом. Человечество знает, что астероиды бывают разных размеров, но этот значительно превышает средний.

2. Необычное ускорение. Европейское космическое агентство и телескоп "Хаббл" подсчитали, что объект движется со скоростью около 210 000 км/ч. NASA отмечает, что при такой скорости — это самый быстрый "гость" Солнечной системы.

3. Обнаружили слишком поздно. Это объясняется тем, что он вошёл со стороны центра галактики, где много звёзд, света и препятствий. Если бы инопланетяне хотели скрытно отправить зонд в нашу систему, это была бы идеальная траектория, считают эксперты.

4. Курс этого космического тела трудно перехватить. В ключевые моменты, когда оно могло бы совершить технологический, "неестественный" манёвр, объект оказывается скрыт Солнцем.

5. Проходит близко к Венере, Марсу и Юпитеру. Это выглядит как разведывательная миссия. Вероятность того, что такое совпадение произойдёт естественным образом, крайне мала — около 0,005%.

6. Мы его не увидим. Ври максимальном сближении Солнце окажется между Землёй и Атласом, поэтому мы его не увидим. И снова — если бы кто-то хотел скрыть манёвры торможения или смену курса, именно такой путь и был бы выбран.

Другие новости о космосе

Ранее УНИАН сообщал, что каждые 44 минуты Земля получает сигнал. Он поступает с расстояния 15 000 световых лет от нашей планеты. И только сейчас NASA узнали, кто или что именно является его источником.

Кроме того, мы рассказывали об обнаружении учеными одной из крупнейших черных дыр массой 36 млрд Солнц. Она находится примерно в 5 миллиардах световых лет от Земли.

Вас также могут заинтересовать новости: