По словам Храпчинского, новая ракета РФ является очередной "страшилкой".

Россия уже провела 14 испытаний ядерной ракеты "Буревестник", 13 из которых завершились неудачно, а во время одного из них вообще погибли ученые. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире "Киев24".

"На самом деле, это больше миф, чем реальность, потому что, начиная с Соединенных Штатов в 60-е годы пытались создать ядерный двигатель, который мог бы иметь неограниченный потенциал по расстоянию, там отказались от того, потому что это на самом деле было неэкологично и имело отдельные риски, которые не позволяли удержать те возможности, которые они предусматривали", - объяснил он.

По словам Храпчинского, системы, о которых говорит российский диктатор Владимир Путин, а именно Посейдон или Авангард, пока не подтвердили свои технические характеристики.

"Поэтому это опять же очередная "страшилка" или попытка создать "супероружие", как когда-то в свое время США создали ядерную бомбу, которую использовали по Хиросиме и Нагасаки, чтобы разработать определенный инструмент влияния на весь мир. Так же и российский диктатор хочет создать какое-то оружие, которым будет пугать весь мир", - подытожил эксперт.

Ядерная ракета "Буревестник" - что известно

Ранее издание Reuters сообщало, что Россия, похоже, готовится к испытанию ракеты с ядерным зарядом, а именно 9М730 "Буревестник". По словам экспертов, на полигоне Паньково на архипелаге Новая Земля в Баренцевом море фиксируется высокая активность, в частности речь идет об увеличении численности персонала и оборудования.

"Мы видим всю активность на испытательном полигоне - это и огромные объемы поставок для поддержки операций, и перемещения в месте, где они фактически запускают ракету", - сообщил Джеффри Льюис из калифорнийского Института международных исследований.

В то же время авиационный эксперт Валерий Романенко объяснил, в чем опасность испытания так называемого "летучего Чернобыля" РФ. По его словам, ракета "Буревестник" очень опасна при падении.

"Правильно ее так называют, потому что у нее маршевый двигатель, он открытого цикла... Разогрев происходит за счет ядерного реактора - портативного ядерного ректора. И нагретый воздух, который вырывается из сопла, несет радиоактивное загрязнение. Поэтому и называют "летучим Чернобылем", - отметил Романенко.

