По словам президента Украины, Россия за многие годы не смогла добиться успеха на Донбассе.

Украине необходимы реальные переговоры, которые могли бы начаться там, где проходит линия фронта на текущий момент, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это также поддерживают европейцы.

"Россия до сих пор не добилась успеха в Донецкой области, Путину не удалось захватить её на протяжении 12 лет. А Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торговлю землей", - заявил глава государства в Telegram.

Также Зеленский добавил, что, поскольку "территориальный вопрос" имеет огромное значение, его необходимо обсуждать только лидерам России и Украины — в ходе трехсторонней встречи США-Украина-Россия.

Однако он также подчеркнул, что со стороны отсутствуют какие-либо сигналы о том, что такая встреча вообще может состояться.

"Если Россия откажется, то должны последовать новые санкции", - подытожил Зеленский.

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский хочет объяснений о том, о чем договорились Трамп и Путин. "Киев не понимает, почему Трамп внезапно отказался от требования о прекращении огня перед переговорами", - пишет The New York Times.

Кроме того, президент Украины также озвучил, как должен действовать американский лидер в случае, если Россия будет противиться трехсторонней встрече Украина-США-Россия.

