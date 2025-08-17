Бьюти-эксперты рассказали, как воссоздать трендовый мейкап.

В TikTok завирусился новый бьюти-тренд - тоасти-макияж, который имеет все шансы стать самым популярным этой осенью. Это так называемый "поджаренный" мейкап, которому присущ бронзовый отблеск. Об этом пишет журнал Parade.

Фишка тоасти-макияжа - это достижение эффекта легкого загара с помощью косметики. Для этого бьюти-эксперты рекомендуют использовать следующий способ. Сначала необходимо подготовить кожу с помощью увлажняющего крема, после чего уже нанести тональное средство. Далее следует сделать контуринг, в частности на скулах и лбу.

Следующие средства помогут достичь сияющего эффекта. Используйте кремовый бронзер, кремовые румяна теплого тона и золотистый хайлайтер. Чтобы придать коже здоровый блеск, придерживайтесь именно кремовых продуктов.

Завершить макияж кожи визажисты предлагают осветляющей пудрой. Ее стоит нанести на Т-зону. Также можно дополнить свой образ искусственными веснушками, если вас ими не наградила природа. Это можно сделать с помощью карандаша для бровей каштанового цвета.

На веки лучше нанести любые тени бронзовых и коричневых оттенков, а вот на ресницы несколько слоев любимой туши. Чтобы полностью придерживаться этой "тоасти" тематики, на губы тоже стоит нанести помаду теплого коричневого или нейтрального оттенка.

