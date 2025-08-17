Французский президент напомнил, кто на самом деле прилагает усилия для продолжения войны.

Во время завтрашней встречи в Белом доме европейские лидеры, среди которых будет Владимир Зеленский, расспросят президента США о гарантиях безопасности для Украины, которые он якобы поддерживает. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в комментарии журналистам.

Он отметил, что Россия предлагает мир, который на самом деле является капитуляцией Украины.

"Путин не хочет мира", - подчеркнул Макрон и добавил, что для заключения долгосрочного мира Украине нужна сильная армия.

Комментируя вопрос территориальных уступок, на которых настаивает Россия, французский лидер подчеркнул, что только украинская власть имеет право обсуждать территориальный вопрос на переговорах.

"Ситуация перед завтрашними переговорами в Вашингтоне является крайне серьезной, не только для Украины, но и для Европы", - добавил Макрон.

Встреча в Вашингтоне: последние новости

Как писал УНИАН, на завтра в Белом доме запланирована встреча с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров. По данным СМИ, Киев и Европа до сих пор до конца не понимают, о чем же договорились лидеры США и РФ во время трехчасового разговора на Аляске. Поэтому Трамп должен им все объяснить лично.

Сначала планировалось, что Зеленский с остальными европейцами устроят Трампу групповой допрос. Но теперь появилась информация, что Белый дом хочет избежать такого сценария, и европейцев заставят посидеть под дверью, пока Зеленский и Трамп не обменяются мнениями тет-а-тет.

