Любомир Левицкий снимает новый фильм о войне Killhouse.

В воскресенье, 17 августа, киевлян напугала громкая стрельба в центре города. Как выяснилось позже, на улицах Киева проходили съемки нового фильма Killhouse о войне в Украине.

Режиссер ленты Любомир Левицкий выложил в Instagram короткое видео и сообщение, в котором успокоил жителей столицы, отметив, что все действия выполняют профессионалы своего дела согласно правилам безопасности.

"Без паники, работают профессионалы...., - заверил кинорежиссер. - Не переживайте, если вы сегодня были свидетелями погони и аудиовизуальных эффектов в центре Киева. Все это согласовано и санкционировано".

Видео дня

Killhouse - это лента, в основе которой - реальные события. Сюжет разворачивается вокруг спецоперации ГУР и 3-й ОШБр. Украинские защитники пытаются эвакуировать супругов с оккупированной территории. В это время россияне берут в заложники их дочь и требуют обменять ее на американского журналиста. Из-за чего к делу приходится привлекать спецслужбы США.

Режиссером ленты стал Любомир Левицкий. Производство фильма Killhouse происходит при участии военнослужащих и ветеранов Сил безопасности и обороны Украины, в частности ГУР МО. Дата премьеры пока держится в тайне, но известно, что съемки планируют завершить до конца года.

Тем временем в Лондоне начались съемки новой экранизации романа Клайва Льюиса "Хроники Нарнии", режиссером которой стала Грета Гервиг, известная по фильму "Барби".

Вас также могут заинтересовать новости: