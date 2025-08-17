В мире осталось не так много тиранов, которые бы не получили комплимент от действующего президента США.

После своей истерической реакции на критику в западной прессе Дональд Трамп опубликовал новый пост, в котором похвалил беларуского диктатора Александра Лукашенко.

Так, в соцсети Truth Social небольшой канал на 3,4 тысячи подписчиков сообщил, что "левая пресса" якобы умалчивает информацию о Беларуси, где Трамп "только что добился освобождения заключенных" - 16 политзаключенных.

Президент США сделал репост этой публикации в своем канале и прокомментировал ее.

Видео дня

"Спасибо Беларуси и ее могущественному лидеру. Я надеюсь, что еще 1300 человек скоро будут освобождены!" - написал Трамп.

Трамп и Беларусь: что стоит знать

Как писал УНИАН, в июне специальный представитель президента США Кит Келлог совершил визит в Беларусь, где встретился с диктатором Лукашенко.

Встреча сопровождалась освобождением 10 политзаключенных, что, вероятно, было одним из требований американцев, как условия для встречи. Позже стало известно, что освободить из белорусских тюрем удалось не 10, а 16 заключенных.

Два дня назад Трамп внезапно провел телефонный разговор с Лукашенко, во время которого обсуждался вопрос освобождения еще 1300 политзаключенных. По данным западных СМИ, Лукашенко, вероятно, сыграл важную роль в организации встречи Трампа с Путиным.

Вместе с тем аналитики задаются вопросом, чем же США отплатят Лукашенко за эту помощь, учитывая, что сейчас Беларусь превратилась в государство-парию на уровне с РФ и КНДР.

Вас также могут заинтересовать новости: