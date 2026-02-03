ВСУ 'разнесли' учебный центр FPV-дронов РФ и скопление оккупантов, - Генштаб

Речь идет о РЭБ и скоплении оккупантов.

На временно оккупированной территории Запорожской области, в районе Комыш-Заря, сегодня, 3 февраля, поражен учебный центр подготовки пилотов и производства FPV-дронов противника. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также на ВОТ Запорожской области, в районе Хлеборобного, поражено сосредоточение живой силы захватчиков.

В сообщении отмечается, что вчера подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по сосредоточению живой силы противника в районе н.п. Теребрено Белгородской области РФ.

Видео дня

Также в Донецкой области, на временно оккупированной территории, в районе населенного пункта Барановка, зафиксировано поражение станции радиоэлектронной борьбы противника.

"По результатам предварительных мероприятий подтверждено уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепёк" противника, пораженной 2 февраля 2026 года на территории Белгородской области РФ", - говорится в сообщении Генштаба.

При этом отмечается, что потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Война в Украине - последние удары по оккупантам

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 февраля, Силы обороны Украины смогли уничтожить тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк" на российской территории в Белгородской области.

В батальоне беспилотных систем "Булава" 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев отмечалось, что FPV-дроны четыре раза поразили цель и после этого взорвался боекомплект.

Впервые российская тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк" уничтожена непосредственно на территории РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: