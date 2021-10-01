Россия и ее марионетки блокируют вопрос открытия КПВВ в Золотом, выдвигая для этого новые условия.

Российские оккупанты потребовали от Украины в рамках Трехсторонней контактной группы отдать им часть территории Донбасса для открытия пункта пропуска "Золотое".

Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист, представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш.

По его словам, боевики продолжают блокирование вопроса об открытии КПВВ. При этом они идут на "чудеса креативности" и придумывают для этого разные поводы. Ранее они требовали гарантии безопасности, однако во время последнего заседания группы боевики придумали новые условия.

Так, террористы заявили, что Украина якобы неправильно определила точку нуля – место, с которого начинается контроль сторон над "серой зоной".

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"Фактически они требуют отдать им 350 метров нашей территории, чтобы открыть КПВВ в Золотом. Поэтому этот вопрос снова остается на паузе и пока никак не решается", - пояснил Гармаш. И добавил, что не видит смысла идти на подобные уступки.

Журналист предположил, что вопрос об открытии КПВВ будет решаться на высшем политическом уровне.

"Каждый метр нашей территории омытый кровью наших военных. Я считаю, что отдавать ее им не нужно и нецелесообразно", - говорит он.

Накануне украинская сторона на переговорах в ТКГ заявила, что удалось разблокировать работу рабочей гуманитарной подгруппы, которая занимается освобождением пленных.

Автор: Юрий Годован