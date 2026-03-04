Это оружие Украине уже не достанется: Сикорский о влиянии войны в Иране

В целом ситуация на Ближнем Востоке сильно отвлекает внимание мировых лидеров от Украины.

Война в Иране отвлекает внимание мировых лидеров от Украины и сокращает объем доступных для нее вооружений.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Reuters. "Это также отвлекает политическое внимание от важных вопросов. Для нас, очевидно, как соседей Украины, результат героической обороны украинцев от российской агрессии является очень важным", - отметил министр.

Он выразил обеспокоенность влиянием текущего конфликта на Ближнем Востоке на поставки оружия Украине. Сикорский отметил, что в ходе операции против Ирана используется огромное количество крылатых ракет и противоракетных средств, и это совсем не играет на руку Украине:

"То, что было использовано, точно не будет доступно для передачи или даже продажи Украине. Это печальный, но неизбежный результат".

Влияние войны в Иране на Украину

2 марта президент Владимир Зеленский заявлял, что война в Иране несет дополнительные риски для Украины, но есть неожиданный позитив.

По словам Зеленского, если в Иране будет затяжная война, то это будет представлять риск значительных затрат для противовоздушной обороны Украины. "Если будет долгая война, то у ближневосточных партнеров будет дефицит ПВО. Вы видите, что они используют ПВО против "Шахедов"", - пояснил тогда президент.

В тот же день Зеленский уточнил, что от партнеров пока не было сигналов об уменьшении количества поставок ракет PAC-3 для Украины на фоне войны на Ближнем Востоке.

