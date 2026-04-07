ВСУ нанесли удар по флагману Черноморского флота РФ: Плетенчук объяснил, что это означает

В Новороссийске (РФ) Силы обороны Украины поразили фрегат "Адмирал Макаров", который является флагманом Черноморского флота РФ - потенциал этого корабля достаточно высок, он использовался для нанесения ударов вглубь Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В частности, его попросили прокомментировать то, что сначала появилась информация о поражении фрегата "Адмирал Григорович", а затем уточнение, что это "Адмирал Макаров". Как пояснил Плетенчук, это корабли одного проекта, который по традиции называется по принципу первой единицы, поставленной в строй.

"Это очень интересная, показательная история этой серии кораблей так называемой адмиралтейской серии, которую россияне создали, в первую очередь в интересах своего Черноморского флота… Их было запланировано шесть, но с 2014 года у них возникли проблемы, потому что соответствующие силовые агрегаты - турбины - производили только в Николаеве на заводе "Заря" - "Машпроект". И россияне, сколько ни пытались с 2014 года наладить это производство у себя, так у них и не получилось", - рассказал он.

Видео дня

Поэтому, добавил военный, Москва была вынуждена продать остальные эти корабли Индии, и в строю, таким образом, осталось три единицы: "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович". Как пояснил спикер, "Адмирал Григорович" на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину находился за пределами Азово-Черноморской акватории. Соответственно, после того, как Турция, согласно Монтрейской конвенции, закрыла проход через Босфор, указанный фрегат не смог вернуться. Таким образом, сейчас в регионе остается два таких корабля. Плетенчук добавил:

"Учитывая то, что "Адмирал Эссен" получил уже третье повреждение - в первый раз он получил "Нептуна"…, в третий раз был поражен непосредственно во время атаки на Новороссийск. Поэтому сохраняется большая вероятность, что сейчас - именно "Адмирал Макаров". Подтвердить на 100% я это не могу, но есть большая вероятность, что под удар попал именно он".

Он пояснил, что функционал этого фрегата очень важен. В частности, после потопления в 2022 году крейсера "Москва" этот корабль стал флагманом ЧФ РФ. "Адмирал Макаров" имеет на борту 8 пусковых установок под крылатые ракеты типа "Калибр". Более того, эти "пусковые", согласно проекту, должны быть универсальными - теоретически имеют возможность запускать также ракеты "Циркон" и "Оникс", хотя пока еще такого применения не наблюдалось, сказал представитель ВМС.

"Поэтому функционал у него довольно большой - можно перечислять долго. Для Черного моря, в принципе, это более чем достаточная единица для того, чтобы выполнять любые задачи. Начиная с охраны водного района и заканчивая непосредственно ведением боевых действий, ударами вглубь территории, в данном случае - нашей, чем он все время и занимался", - подчеркнул Плетенчук.

Он добавил, что в настоящее время степень повреждений, полученных фрегатом, уточняется.

Поражение российского фрегата

Как писал УНИАН, 6 апреля командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди сначала сообщил о поражении фрегата "Адмирал Григорович" в порту Новороссийск, но впоследствии уточнил, что речь идет о фрегате "Адмирал Макаров". Речь шла о том, что этот корабль предназначен для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и нанесения ударов по наземным целям. Он неоднократно использовался для запусков крылатых ракет "Калибр" по городам Украины.

