Украина придумала способ отвлечь ценные ресурсы и людские силы России с фронта, - ISW

Россия так и не развернула мобильные огневые группы или перехватчики беспилотников для защиты от ударов украинских дронов.

Кампания Украины по нанесению ударов по российской нефтяной инфраструктуре использует перегруженную российскую ПВО и значительно подрывает возможности России по экспорту нефти. Это заставляет россиян перенаправлять ценные ресурсы с фронта для защиты важных объектов от украинских атак, пишет Институт изучения войны.

Как указывают аналитики, географические размеры России представляют собой огромную проблему для обороны, особенно с учетом традиционных систем ПВО, на которые россияне все еще полагаются для защиты от залпов украинских беспилотников.

"Необходимость покрытия обширных территорий создает нагрузку на российскую ПВО, особенно учитывая масштабную кампанию ударов Украины по российским радарам", - отмечается в отчете.

При этом Россия так и не разработала и не развернула в полной мере мобильные огневые группы или перехватчики беспилотников для защиты от неоднократных массированных ударов украинских дронов.

Хотя Кремль разрешил частным предприятиям разрабатывать собственные недорогие методы противодействия, но цели, по которым наносили удары украинские силы, по всей видимости, не были должным образом прикрыты такими методами, указывают в ISW.

"Кампания дальних ударов Украины, вероятно, заставит российские силы перенаправить ценные ресурсы и людские силы на противовоздушную оборону, отвлекая их от борьбы с самой Украиной. Российские силы, вероятно, адаптируются со временем, учитывая их первоначальные попытки использования перехватчиков беспилотников и обсуждения мобильных огневых групп, но могут по-прежнему считать сложной задачей защиту множества крупных объектов на больших расстояниях", - подчеркивают аналитики.

Украинские атаки

По данным СМИ, украинские удары не позволяют России извлекать выгоду из роста цен на нефть, вызванного войной на Ближнем Востоке. В частности, атаки на Приморск и Усть-Лугу обошлись российским экспортерам энергоносителей примерно в 970 миллионов долларов упущенной прибыли за неделю до 29 марта.

На эти два порта приходится более 40 процентов российских мощностей по морскому экспорту сырой нефти. Только в Приморске в результате атак сгорело нефти на сумму 200 миллионов долларов.

