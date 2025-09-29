Эти проблемы наблюдаются на основных направлениях.

Российские оккупанты на Новопавловском направлении продолжают пытаться малыми группами просачиваться и обходить украинскую оборону, заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

Они стараются закрепиться в небольших населённых пунктах вдоль границы Донецкой и Днепропетровской областей. Однако открытая местность в этом районе неблагоприятна для наступлений, поэтому российским войскам будет сложно находить укрытие в лесополосах, когда начнётся опадение листвы, говорится в отчете Института по изучению войны (ISW).

Также сообщается что российское командование перебрасывает части с юга Украины на восток, однако ранее оно уже направляло войска в приоритетные районы либо из самой России, либо с третьей и четвёртой линий обороны на оккупированной территории Украины. По оценке Трегубова, такая смена указывает на нехватку личного состава у России.

Видео дня

На Покровском направлении российская пехота продолжает атаковать небольшими штурмовыми группами один или два раза в день. Сообщается также и то, что увеличение дальности российских ударных дронов расширяет "зону поражения" для любой техники или личного состава, входящих в эту зону, и осложняет украинскую логистику.

Но российские войска на данном направлении сами сталкиваются с проблемами снабжения и вынуждены доставлять припасы пешком небольшими группами, чтобы избежать обнаружения украинскими дронами.

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в России удвоилось число дезертиров. По данным украинского OSINT-проекта Frontelligence Insight, при сохранении нынешних темпов дезертирства по итогам года из российских подразделений сбежит не менее 70 тысяч человек, т.е. каждый десятый оккупант (!).

Кроме того, стало известно, что Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по России. Хотя иногда Пентагон не давал Украине разрешения на осуществление таких ударов.

Вас также могут заинтересовать новости: