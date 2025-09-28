Чтобы сдержать рост дезертирства, российское командование применяяет внесудебные наказания, но помогает это не особо.

За последний год масштабы дезертирства в российской оккупационной армии выросли вдвое. Об этом пишет "Агентство. Новости" со ссылкой на аналитиков открытых данных (OSINT).

Так, по данным украинского OSINT-проекта Frontelligence Insight, при сохранении нынешних темпов дезертирства по итогам года из российских подразделений сбежит не менее 70 тысяч человек, т.е. каждый десятый оккупант.

Аналитики изучили десятки тысяч личных дел российских военных, собранных украинским проектом "Хочу жить", а также добытие ими внутренние документы нескольких российских подразделений уровня бригады, дивизии и армии. Один из этих документов содержит список из 13,8 тысячи дезертиров с именами и номерами подразделений за период с 2022 года по июль 2025-го.

В этом документе хорошо прослеживается стабильный рост случаев дезертирства в течение 2024 и 2025 годов. Так, если за весь 2024 год в документе фиксируется 3,2 тысячи случаев дезертирства, то в 2025 году лишь за первое полугодие таких случаев уже 3,4 тысячи.

И это лишь один из многих изученых документов. Другие подтверждают эту тенденцию. В некоторых отчетах темпы роста количества беглецов еще более впечатляющие – до шести раз за полтора года.

Аналитики отмечают, что в первые годы войны российские солдаты сбегали в основном с военных баз в тылу, но в 2025 году тенденция резко поменялась и теперь больше всего беглецов – с передовой, или из госпиталей.

Исследователи также констатируют, что в российской армии систематически применяются внесудебные методы наказания в попытке побороть проблему дезертирства. В частности практикуются пытки, инсценируются казни и устраиваются реальные расправы.

По мнению аналитиков, количество случаев дезертирства еще не вышло на тот уровень, когда это можно будет считать кризисом. Но проблема точно является серьезной, учитывая те методы, которыми ее пытаются решать в российской армии. Авторы отчета не исключают, что ситуация может перерасти в серьезный раскол внутри армии.

Ситуация в российской армии

Как писал УНИАН, российские военблогеры жалуются на дефицит зенитных ракет для комплексов "Бук". Из-за этого опытные экипажи зенитчиков переводят в пехоту.

Также "зэтники" жалуются на патовую ситуацию на фронте, где из-за дронов невозможно проводить масштабные наступательные операции, а потери российской армии крайне высоки. Некоторые уверены, что Россия движется к военному поражению.

