За сегодняшний день зафиксировано уже три нарушения оккупантами режима прекращения огня на Донбассе.
Читайте такжеНа Донбассе утром боевики стреляли вблизи Южного и Майорского - штабОб этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.
Так, недалеко от поселка Пивденное противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок.
Возле Майорска российские оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Зайцево вооруженные формирования РФ осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
"Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет", - отметили в штабе.
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