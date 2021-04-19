Боевых потерь среди украинских военнослужащих за текущие сутки нет.

За сегодняшний день зафиксировано уже три нарушения оккупантами режима прекращения огня на Донбассе.

Читайте такжеНа Донбассе утром боевики стреляли вблизи Южного и Майорского - штабОб этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Так, недалеко от поселка Пивденное противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок.

Возле Майорска российские оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Зайцево вооруженные формирования РФ осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет", - отметили в штабе.

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Автор: Таня Поляковская