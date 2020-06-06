Оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил возле Опытного и Марьинки, ранены двое украинских военных

Подразделения Вооруженных сил Украины дали вооруженным формированием РФ адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Оккупанты на Донбассе обстреляли позиции Объединенных сил, возле Опытного и Марьинки ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Подчеркивается, что сегодня российско-оккупационные войска, в очередной раз нарушая Минские договоренности, обстреляли позиции Объединенных сил.

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"Так, возле населенного пункта Опытное противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, в результате чего один наш защитник получил осколочное ранение. Также неподалёку от Марьинки был ранен еще один украинский герой. Противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Военнослужащим было оперативно оказана первая медицинская помощь, их эвакуировали в лечебные учреждения.

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в штабе.

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