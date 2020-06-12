СБУ задержала экс-милиционера, который работал на ЛНР
В районе проведения операции Объединенных сил контрразведка совместно со следователями Службы безопасности Украины разоблачили агента террористической организации «ЛНР», бывшего сотрудника милиции.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
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По данным следственных органов безопасности, экс-сотрудник Дебальцевского горотдела милиции был завербован представителем так называемой разведки «народной милиции ЛНР», подконтрольной спецслужбам РФ.
«По заданию кураторов экс-силовик собирал актуальную информацию о силах и средствах украинских воинских формирований из района ООС, а также численности, личном составе и маршрутах передвижения этих подразделений. Для этого он налаживал знакомства с военными и изучал их с целью вербовки. Отчеты злоумышленник должен был отправлять кураторам по электронным каналам связи», - говорится в сообщении.
Разоблачили экс-силовика в Светлодарске. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, следователи органов безопасности сообщили ему о подозрении. Он находится под стражей. Продолжается следствие.
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