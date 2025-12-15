На борту подводной лодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр".

Служба безопасности Украины провела очередную уникальную спецоперацию и устроила морскую "бавовна" в порту Новороссийска. Впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО – Kilo).

Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины. Как сообщил пресс-центр СБУ, в результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.

Отмечается, что на борту подводной лодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые враг использует для ударов по территории Украины.

В СБУ проинформировали, что стоимость подводной лодки класса "Варшавянка" составляет около 400 млн долларов США.

"Учитывая введенные международные санкции строительство аналогичной субмарины сейчас может стоить до 500 млн долларов. Этот класс подводных лодок также известен под названием "Черная дыра" из-за способности корпуса поглощать звуки и оставаться малозаметным для сонаров", – отметили в спецслужбе.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, дальнобойные дроны Центра специальных операций "Альфа" СБУ в третий раз за последнюю неделю поразили нефтедобывающие платформы компании "Лукойл-Нижневолжскнефть", работающие в Каспийском море.

Удару подверглась платформа на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина. В результате атаки беспилотников СБУ было повреждено критически важное оборудование объекта, производственные процессы остановились.

