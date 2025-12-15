Повреждено критически важное оборудование объекта, производственные процессы остановились.

Дальнобойные дроны Центра специальных операций "Альфа" СБУ в третий раз за последнюю неделю поразили нефтедобывающие платформы компании "Лукойл-Нижневолжскнефть", работающие в Каспийском море.

Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, на этот раз удару подверглась платформа на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина.

По словам собеседника, в результате атаки беспилотников СБУ было повреждено критически важное оборудование объекта, производственные процессы остановились.

"СБУ продолжает активную работу, которая уменьшает поступление нефтедолларов в бюджет РФ, а соответственно - и способность финансировать войну против Украины. Ни один российский объект, работающий на войну, не в безопасности независимо от места его расположения", - сообщил информированный источник в СБУ.

Удары по нефтедобывающей отрасли РФ

Как сообщал УНИАН, 11 и 12 декабря дроны СБУ уже поражали нефтедобывающие платформы имени Филановского и Корчагина.

11 декабря в результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более 20 скважин, которые обслуживает платформа им. Филановского. 12 декабря беспилотники СБУ повредили критическое оборудование на обеих платформах, что привело к приостановке производственных процессов.

Месторождение им. Филановского - одно из крупнейших разведанных в России и в российском секторе Каспия. Его запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

