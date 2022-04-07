По данным генпрокурора, сейчас количество жертв среди гражданского населения будет трудно предсказать.

Сегодня в Бородянке, что на Киевщине получили 26 тел погибших мирных жителей.

Об этом сообщила глава офиса генпрокурора Украины Ирина Венедиктова.

"Самый разрушенный город Киевщины: по ней били неуправляемыми 250-килограммовыми фугасными авиабомбами, "Ураганами" и "Смерчами". Доказательства военных преступлений РФ здесь на каждом шагу: под аптекой запрещена кассетная бомба, вдоль дороги - сожжена транспортная зарядная машина "Смерча", а под ней ракета, которая летит до 90 километров и несет смерть и руины", - отмечает Венедиктова.

По ее словам, сейчас количество жертв среди гражданского населения будет трудно предсказать.

"Только из-под завалов двух разбомбленных многоквартирных домов достали 26 тел. Авиаудары по жилой инфраструктуре враг коварно наносил вечером, когда дома было максимум людей. Целью было исключительно гражданское население - здесь нет ни одного военного объекта", - подчеркивает генпрокурор.

Венедиктова также отметила, что в Бородянке уже есть подтвержденный факт сексуального насилия.

"В Мотыжине зверь убил женщину только за то, что она была в черном. Жажда крови украинцев позволяет рашистам расстреливать даже за какую-то не такую одежду. Отца убитой 7 дней держали в сарае с завязанными глазами. Там же в Мотыжине армейская разведка РФ проверяла телефоны людей, выбирая жертв для так называемой "денацификации"", - отмечает генпрокурор.

Руины Бородянки и других близлежащих населенных пунктов разбирают спасатели, а параллельно с ними работают следственно-оперативные группы.

Прокуроры, полицейские, сотрудники СБУ, эксперты из 5 областей - все собирают доказательную базу военных преступлений РФ для национальных и международных судов. Прибыл в Бородянку помогать нам и известный эксперт по международному уголовному праву Уэйн Джордаш. Он как и многие признанные специалисты присоединился к нашему юридическому фронту. Весь мир стремится к миру и справедливости. И Россия ответит за каждый свой смертоносный шаг", - подчеркнула генпрокурор.

Напомним, на Киевщине оккупанты, убегая, оставили парадную форму. Также оккупационные войска оставили много техники.

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