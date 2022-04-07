Также оккупационные войска оставили много техники.

В Киевской области российские захватнические войска оставили парадную форму, с которой планировали пройтись на параде в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич сказал на брифинге.

"Если кто из вас был в освобожденных городах - Ирпень, Буча, Иванков, Макаров, вы видели, сколько техники противник оставил, сколько ее уничтожено, а сколько тупо он бросил. Наряду с этим мы находим и парадную форму, которую они оставили, то есть противник пытался зайти в Киев за два дня и потом пройтись маршем", - сказал Грузевич.

"На сегодня мы можем сказать, что планы были сорваны и сорваны героическими силами наших Вооруженных сил Украины и других сил обороны Киева. Во-первых, выполнили свою ближайшую задачу - не допустили противника в столицу, отвергли его", - сказал Грузевич.

Ранее сообщалось, что украинский пенсионер-криминальный авторитет украл у российских военных форму и печенье из танка, который стоял на его дворе.

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