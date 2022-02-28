Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники.

С целью введения в заблуждение агрессор использует государственную символику Украины.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи замечены в н. п. Победа, новая Басань Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области. Кроме того, зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Однако после приближения к украинским позициям враг начинает открывать огонь на поражение", - отметил он.

По словам Залужного, такие действия противника являются очередным подлым нарушением норм международного гуманитарного права.

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