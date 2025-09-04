Из-за постоянных ударов российских дронов Украина сталкивается с дефицитом техники, которая нужна на фронте.

Российская формация дронов "Рубикон" быстро стала одной из самых эффективных сил на поле боя, помогая расширить зону поражения и серьезно усложнить логистику Украины. Один из украинских солдат с позывным "Мерфи" рассказал для Forbes, что недавно едва не погиб от "Рубикона".

Его команде едва удалось спастись, когда беспилотник нацелился на их транспортное средство, однако им удалось его покинуть перед ударом. В результате атаки был уничтожен автомобиль и все их оборудование, а после этого они обнаружили волокнооптические линии врага в этом районе.

Комментируя работу подразделения "Рубикон", "Мерфи" отметил:

Видео дня

"Их цель - поражать украинскую логистику".

В Forbes отметили, что из-за постоянных ударов российских дронов Украина сталкивается с дефицитом грузовиков, пикапов и бронированных транспортных средств, многие из которых уничтожаются во время поставки и эвакуации.

"Он появился из ниоткуда. Мы едва успели выскочить, прежде чем он попал в наше транспортное средство и поджег все. Мы увидели дрон слишком поздно и не успели его сбить. Когда мы бежали, чтобы спрятаться, он развернулся и врезался в наш пикап, уничтожив все наши дроны и боеприпасы", - добавил "Мерфи".

В Forbes напомнили, что российские беспилотные формирования, такие как "Рубикон", стали ключевым фактором успеха Москвы в отражении вторжения Украины на Курщине в августе 2024 года. С помощью ударов по флангам Украины и использования волоконно-оптических БПЛА для давления на логистические маршруты поставок, РФ в конце концов смогла вытеснить Киев после месяцев интенсивных боев.

В июле The New York Times писал, что украинские бойцы признали "Рубикон" поворотным моментом в российской кампании по использованию БПЛА. В то же время американский волонтер Ребекка Масиоровски, которая возглавляет медицинское подразделение 53-й механизированной бригады Украины, заявила:

"Игра изменилась, когда они пришли сюда".

В свою очередь исследователь оружия из открытых источников Рой Гардинер отметил, что "подразделение "Рубикон" является особенно опасным из-за концентрации в нем самых опытных российских операторов волоконно-оптических FPV".

В Forbes добавили, что успех "Рубикона" свидетельствует о том, что РФ научилась на прошлых ошибках и стала гораздо более эффективной в войне с дронами. В то же время Украина сейчас ведет гонку со временем, чтобы разработать контрмеры и эффективнее атаковать элитные формирования, такие как "Рубикон".

Война в Украине - что пишут западные СМИ

Ранее издание Bloomberg писало, что пока Европа ищет гарантии для Украины, Путин стягивает войска для наступления. В то же время изнурительная летняя наступательная кампания РФ пока не привела к значительным территориальным достижениям для Кремля. Однако российские оккупанты усилили воздушные атаки на фоне усилий президента США Дональда Трампа по прекращению войны, поэтому июль стал самым смертоносным месяцем для мирных жителей в Украине с мая 2022 года.

В то же время политолог The Telegraph считает, что "замораживание" войны в Украине является сейчас лучшим для нее сценарием. По словам Марка Бролина, временное прекращение боевых действий без юридического признания потери территорий могло бы дать Украине время для усиления обороны и экономики.

"Назовем это "корейским" замораживанием с "немецким" финалом - паузой, которая отвергает де-юре признание захваченной территории, закрепляет надежные гарантии безопасности сейчас и инвестирует в способность Украины в конце концов деоккупировать свои земли. Это не будет капитуляцией, а стратегическим выигрышем времени", - отметил политолог.

Вас также могут заинтересовать новости: